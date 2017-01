Federer vuelve a llorar... de alegría

madrid. Los gemidos de Rafa Nadal reverberaban ayer en las gradas. Roger Federer respondía con golpes secos, precisos y potentes. La final del Abierto de Australia en Melbourne fue un duelo de leyendas, cada una a su estilo, la intensidad frente a la perfección, cualidades desplegadas con generosidad para deleite de un público que estaba encandilado con los tenistas, los reyes de la estadística. Treinta y un Grand Slam sumaban el suizo y el español (17 el primero, 14 el segundo). El espíritu de los grandes partidos, el aroma de los tiempos de 'Jimbo' Connors, McEnroe o Borg planeó sobre el estadio Rod Laver, otro nombre para la historia. Podría pensarse que el peso de tantos recuerdos era demasiado para la maltrecha rodilla de Federer, 35 años, un percance que lo había tenido seis meses en el dique seco, o para la resistencia de Nadal, 30 años, que llegaba extenuado de la semifinal contra Dimitrov. No fue así. Los dos mejores no eran el 1 y 2 del 'ranking', sino el 9 y el 17. Y nunca hubo tanta expectación. Ellos lucharon al máximo, pletóricos de moral, nueve años después de su último duelo en la final de un Grand Slam, una cita de Roland Garros que entonces se llevó Nadal.

EL DATO 9

Pero esta vez el destino le concedió a Federer su 18.º Grand Slam, ese trofeo que tanto ansiaba recoger en Australia y que recibió de manos del propio Rod Laver. Volvió a llorar, pero de alegría. Se acababa de imponer a Nadal en cinco sets (6-4, 3-6, 6-1, 3-6 y 6-3) tras casi cuatro horas de batalla. Combatió de la única forma posible: ofreciendo lo mejor que tenía frente al español, que nunca se rindió. Que fue valiente y se creció a cada obstáculo; que sólo dobló la rodilla en el último momento. Un digno derrotado.

La final más deseada del tenis -¿quién se acordaba ayer de Djokovic o Murray- se inició con un Federer sobrio y expeditivo. Rompió el saque de Nadal a mitad del primer set y se impuso 6-4 en media hora casi sin despeinarse. Cualquiera diría que aquello iba a ser un paseo. El manacorense trataba de imponer las bolas largas, empujar a su adversario detrás de la línea de fondo. Pero este se zafó y respondió con voleas, evitando los largos peloteos que sólo sirven para cometer un error. Pasadas las ocho de la noche, hora local, si algo no quería el suizo era aparecer por el hotel a la una de la madrugada sin tenerse en pie. Y lo estaba consiguiendo. Evitaba que los tantos se alargaran. Sólo el frío Borg habría sudado menos que él ayer, y eso que el invierno austral marcaba 24 grados y la pista hervía con 14.800 espectadores.

Felipe VI Rey de España José Ramón Lete Presidente del CSD «Rafael Nadal es un privilegio de nuestro tenis. Es ya una pieza destacada de nuestra historia» Conchita Martínez Capitana del equipo de Copa Davis «Algo increíble lo de Rafael Nadal. Simplemente fantástico, tremendo campeón» Tommy Robredo Tenista «¡Gracias, Rafa! Los dos habéis vencido ya para siempre y hemos ganado con vuestro ejemplo» «A disfrutarlo, porque no creo que volvamos a ver mejores jugadores en la historia de este deporte»

Pero Nadal tampoco estaba dispuesto a que lo pasaran por encima. Reaccionó en el segundo set a base de coraje. Fue cuando el público escuchó sus gemidos con potencia. Rompió dos veces el saque del rival, pinchó una vez en el suyo y se anotó tantos que le permitieron venirse arriba. A Federer se le vio en el fondo de la pista, cometiendo incluso una doble falta. No estaba cómodo con el marcador en contra y cedió un juego en blanco. De vez en cuando resucitaban sus golpes de calidad, esos instantes en los que dejaba claro quién es, pero la manga iba a ser para Nadal, que dejó el envite en un 6-3 con un último juego en blanco.

Réplica y admiración

El escenario cambió en el tercer set. Reapareció el Federer intratable, con golpes fantásticos que arrancaban exclamaciones del público. Una réplica a bote pronto del suizo pareció tan milagrosa que Nadal no pudo hacer otra cosa que admirarla. Especialmente demoledor para el español fue el 3-0, un juego en el que este quedó en blanco y que fue rematado con un tanto de saque. Federer se llevó el set de calle, jugando endiabladamente bien y poniendo el partido otra vez difícil para Nadal, asediado por los golpes impecables de su enemigo.

«¡Vamos, Rafa!», gritaban los espectadores australianos. El balear no los decepcionó. La audiencia quería un partido largo, no necesariamente agotador, pero largo. Buscaba épica, y Nadal se la brindó a raudales imponiéndose en la cuarta manga. Puso claridad en el marcador de inicio y se alejó hasta un 4-1. Federer no se dejó dominar y marcó un 5-3, pero su rival gozó de tres bolas de set y no desaprovechó esa oportunidad, anotándose el 6-3.

Como en las buenas películas, lo mejor quedaba para el definitivo quinto set. El 'match' se había prolongado, pero no había sido físicamente tan devastador como el de Nadal contra Dimitrov. Así que el español se lanzó al ataque y se distanció 2-0. Sin embargo, Federer replicó apuntándose un juego en blanco. A cada tanto de los contendientes, los aficionados rompían a gritar. «¡Let's go!», animaban al suizo, que empezó a sentir algunas molestias. ¿Renqueaba? Lo cierto es que cuando el suizo golpeaba con maestría, Nadal aceptaba la apuesta y se mostraba más audaz. Frente al Federer más competitivo, él consiguió ir por delante y a mitad de set se plantó con un 3-2 de cara.

Sin embargo, la agonía del español no tardaría en llegar. Su rival vio la ocasión de romper su saque y anotó un 3-3. Los gemidos de Nadal se alargaron y la frustración se hizo palpable en su rostro. El suizo explotó ese instante de debilidad y se puso 4-3. Para rematarlo, en el siguiente juego Nadal cometió una doble falta, una situación crítica ante la que a pesar de todo reaccionó con bravura. Se batió en un tanto de 26 golpes interminables, pero Federer brilló más y le birló el juego. Con 5-3 enfiló el momento decisivo.

Rafa no se lo puso fácil ni siquiera en el último juego. De hecho, se adelanto 0-30, pero Federer se descolgó con un 'ace'. La contundencia de ese tanto no amilanó al de Manacor, que aumentó su ventaja a 15-40. Pero el suizo remontó acto seguido con los nuevos tantos de saque y luego tuvo una bola del partido. Inexplicablemente, cometió una doble falta. Más emoción no se podía pedir.

Apurando al límite en los golpes, fue el ojo de halcón el que concedió a Federer el tanto de la victoria. Allí afloró su rabia contenida. En sus ojos brotaron las lágrimas, pero eran las que adornan la victoria.

Finales de Grand Slamhan disputado Roger Federer y Rafa Nadal. La última vez fue en París en 2008, cuando el balear se impuso en Roland Garros, su reino particular, ya que ha cosechado nueve títulos en la gran cita de la tierra batida.