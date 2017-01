Un 'ciclón' se traga a Garbiñe Muguruza en Melbourne

Garbiñe Muguruza no estará en las semifinales del Abierto de Australia. Tras llegar por primera vez a cuartos en Melbourne, el sueño de pisar la penúltima ronda como ya ha hecho en París y Londres se desvaneció. Y no fue por su culpa, sino por tener enfrente a una rival como CoCo Vandeweghe, que no dio ninguna opción a la hispano-venezolana. Como tocada por una varita, la estadounidense mostró un ejercicio de precisión digno de su tío, el exjugador de la NBA 'Kiki' Vandeweghe. Una agresividad a la que Muguruza no está acostumbrada a tener que hacer frente, ya que es ella la que la administra. Sin embargo, CoCo Vandeweghe tiene algo que se echa de menos en el circuito femenino, y es un dominio del saque y la volea que la convierten en una extraña en un mundo donde el juego de fondo domina.

La estadounidense propuso un juego rápido sin apenas intercambios que impidieron entrar en ritmo a Garbiñe Muguruza. «No tengo nada que objetar a mi actuación hoy (por ayer). Creo que cuando juegas con alguien que tiene la fuerza para desbordarte de esta manera, que puede pegar estos golpes, que tiene un buen día, es realmente dificil de contrarrestar», afirmó la caraqueña.

Por otra parte, Rafa Nadal, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marc López son los jugadores elegidos por Conchita Martínez para comenzar la andadura de España en el Grupo Mundial de la Copa Davis. Conchita Martínez ha optado por dar confianza a aquellos jugadores que la apoyaron desde que asumió la capitanía a mediados de 2015, pese a que otros, como David Ferrer o Feliciano López, también podrían haber participado. La presencia de Nadal muestra una vez más el compromiso del balear con la competición y con su país, ya que la primera eliminatoria, contra Croacia, que se disputará del 3 al 5 de febrero, coincide con la semana inmediatamente posterior al Abierto de Australia en Melbourne, donde el balear juega hoy en cuartos.