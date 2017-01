Muguruza se queda sola en Australia tras la eliminación de Carla Suárez

Garbiñe Muguruza confirmó sus opciones en el Abierto de Australia con una trabajada victoria ante la estadounidense Samantha Crawford en dos sets (7-5 y 6-4). En el ambiente previo al partido de segunda ronda se especulaba con las molestias físicas de Muguruza, quien en su debut tuvo que recibir atención médica. Pese al vendaje alrededor de su muslo derecho, jugó sin aparentes molestias y mostró una movilidad superior a la de la primera jornada.

No pudo completar el pleno en chicas Carla Suárez, que cayó en dos sets ante Sorana Cirstea por 7-6 (1) y 6-3. La clave estuvo en el primer set, cuando se adelantó con un 'break' en el primer juego, que no pudo mantener y que acabó con la manga en el 'tie break'. La rumana se llevó siete puntos seguidos para adjudicarse el primer set. Suárez, mermada físicamente por la lesión en el hombro de la que aún no se ha recuperado, intentó ofrecer batalla en el segundo set.

En el cuadro masculino Roger Federer continuó con las buenas sensaciones. Derrotó a Noah Rubin por 7-5, 6-3 y 7-6 (3), y se medirá a Tomas Berdych. También pasaron Murray, Nishikori, Wawrinka y Kerber.