Nadal cambia y prepara el Open de Australia en Brisbane

Rafa Nadal espera que los cambios que ha llevado a cabo en su calendario en el inicio de temporada se vean reflejados con un éxito en el primer ‘Grand Slam’, el Open de Australia que se disputará entre el 16 y el 29 de enero. En las últimas ocho temporadas, Nadal había comenzado el curso en Doha en siete de ellas, pero en 2017 ha decidido iniciar su campaña australiana participando por primera vez en el torneo de Brisbane. El balear inaugurará este martes su temporada oficial, contra el ucraniano Alexandr Dolgopolov, en primera ronda.

Desde que jugó en Sídney en 2007, Nadal, de 30 años, solía acudir al Abierto de Australia con la única preparación del torneo de Doha, aunque esta temporada ha cambiado y jugará un torneo en tierras australianas para adaptarse al clima. «Doha ha funcionado en el pasado para mí, pero Brisbane me ayudará a adaptarme a las condiciones australianas, que son un poco más duras por el clima», declaró este lunes a su llegada a Brisbane.

«Cada año es diferente. Todos los jugadores cambian sus calendarios», añadió el manacorense, para restar importancia a esta decisión. «Estar aquí en Brisbane es una buena noticia para mí. Me gusta Australia. Ya decidí el año pasado venir aquí antes», reconoció quien actualmente ocupa la novena posición en el ranking mundial.

El ex número uno del mundo, no obstante, aseguró desconocer si el cambio le permitirá llegar lejos en el Open de Australia: «No sé si me va a ayudar o no. Te lo diré después de Melbourne». Nadal llega a Brisbane después de conquistar el sábado el Mubadala World Tennis Championship, un torneo de exhibición en Abu Dabi que le ha permitido recuperar buenas sensaciones tras un 2016 marcado por una lesión de muñeca que le arruinó la temporada.

«Jugué bien en Abu Dabi. Jugué tres buenos partidos y eso es importante para mí. El año pasado estaba jugando bien, pero la lesión llegó en el momento más inoportuno», lamentó. Nadal, que se mostró relajado posando ante los fans con un koala en brazos, aseguró que si está en forma puede ampliar el número de ‘Grand Slam’ ganados (14). «No puedo predecir el futuro, pero sí puedo decir que si tengo salud creo que puedo conseguirlo... y si no, me volveré a casa a pescar», bromeó.