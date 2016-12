Ana Ivanovic se retira con 29 años

La tenista Ana Ivanovic ha anunciado a través de sus redes sociales su retirada del deporte profesional. La que fuese número uno del mundo abandona a sus 29 años la práctica del tenis después de unas temporadas en las que la serbia se encontraba estancada. “He decidido retirarme del tenis profesional, ha sido una decisión difícil, pero no estéis tristes, sed optimistas junto a mí”, ha explicado Ivanovic en su página de Facebook. Las lesiones parecen ser una de las razones de peso por las que la serbia ha renunciado a competir, “Solo puedo jugar si doy todo mi nivel y no puedo hacerlo por más tiempo, así que es momento de dar este paso”, ha señalado. Aunque ha querido recalcar que "no va a desaparecer completamente del circuito" y que se encuentra emocionada por "los nuevos desafíos que vienen por delante".

Ivanovic fue una de las tenistas con mayor repercusión del deporte femenino, y a día de hoy lo es con grandes contratos publicitarios a sus espaldas. No obstante, su fama fuera de la pista no ha sido correspondida con lo que apuntó aquella chica de 20 años que se alzó con el trofeo de Roland Garros en 2008. Ese año, la serbia se convirtió en la sensación mundial al conquistar la tierra parisina y auparse al número uno mundial, además de alcanzar la final del Abierto de Australia. Con un gran saque y una potente derecha, Ana parecía dispuesta a dominar un circuito acostumbrado a la irregularidad.

Sin embargo, Ivanovic nunca pudo repetir esas proezas. Los datos asustan. Tras la victoria en Roland Garros, la serbia solo pasó de la cuarta ronda de un 'Grand Slam' en tres ocasiones (cuartos en el Abierto de los Estados Unidos 2012, cuartos en el Abierto de Australia 2014 y semifinales en Roland Garros 2015), un bagaje muy pobre para la que apuntó a ser la sucesora de campeonas como Kim Clijsters o Justine Henin.

En la actualidad, Ivanovic ocupa el puesto 63 del ranking de la WTA y su última victoria data del torneo de Mallorca, en junio. Tras eso, derrotas en Wimbledon, los Juegos Olímpicos, Cincinnati y Abierto de los Estados Unidos, donde cayó en primera ronda ante Denisa Allertova (ese, si no decide volver en el futuro), fue el último partido oficial de la serbia.

Para el recuerdo quedan sus quince títulos (el último data de 2014), su número uno conseguido en 2008 y el honor de haberse convertido en una de las tenistas más queridas del circuito. Los mensajes de ánimo no han parado desde el anuncio de la serbia, desde la cuenta oficial de la WTA, hasta la ex tenista Billie Jean King se han sumado a la despedida de la exjugadora.