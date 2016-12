Muguruza anuncia su calendario hasta junio

Garbiñe Muguruza disputará doce torneos y una exhibición hasta el mes de junio, entre los que no faltarán los ‘Grand Slam’ de Australia, Roland Garros y Wimbledon, además del Masters de Madrid, según ha anunciado hoy a través de sus redes sociales la caraqueña.

La temporada comenzará en el torneo de Brisbane, al que también acudirán la número uno del mundo, Angelique Kerber, y la campeona del torneo de maestros, Dominika Cibulkova. El primer torneo del año no guarda buenos recuerdos para Garbiñe, quien el año pasado cayó en segunda ronda al tener que retirarse por una lesión en el tobillo izquierdo. Brisbane será el torneo previo al primer ‘Grand Slam’ del año, en el que Garbiñe tendrá que mejorar la tercera ronda del año pasado. Australia es junto al Abierto de los Estados Unidos, el peor ‘grande’ para la caraqueña, ya que nunca ha superado la cuarta ronda.

Mi calendario hasta junio... My calendar until June!! Let's go!! pic.twitter.com/WCRxPfQy1n