Plaza: «Vamos a sufrir; el objetivo era estar arriba»

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, se mostró muy contrariado después de la derrota de su equipo en la cancha del Real Betis (89-88) y, a su juicio, la principal clave de la derrota fue la mala defensa mostrada a lo largo del partido. «Creo que estamos jugando a intercambiar canastas. Estamos defendiendo muy mal en los últimos días. Éramos la mejor defensa de la liga y estamos permitiendo que los equipos nos anoten por encima de los 80 puntos. Eso requiere un sobreesfuerzo en ataque y que perdamos partidos como el de hoy. Hemos permitido 22 puntos de contraataque, cuando sabemos que es una de sus armas principales. Luego hemos abusado de los tiros exteriores. Tenemos algunas bajas, pero, aun así, 41 tiros de tres son excesivos, incluso para un equipo que tiene buenos tiradores».

Joan Plaza se refirió a las opciones de su equipo de cara al tramo final de la liga regular y comentó: «Vamos a sufrir, teníamos que competir por el hecho de estar lo más arriba posible, el objetivo ha sido siempre poder quedar cuartos y tener el factor cancha a favor en el 'play-off', pero aún tenemos que asegurarlo. Quedan 10 jornadas, queda mucho tiempo».

Se le preguntó al técnico del Unicaja sobre si dolía más esta derrota por el hecho de caer ante un equipo de rivalidad autonómica y comentó: «Esas cosas me parecen muy provincianas. A mí no me duele perder contra Sevilla o Madrid. Me duele perder por perder. Me duele porque la gente de Málaga o Sevilla quiere ganar los unos a los otros. Me duele perder y la gente que ha hecho el esfuerzo de viajar, pero nada más. También me duele que se haya especulado con que yo haya retrasado el horario del partido, por si alguien lo quiere escuchar».