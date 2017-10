Objetivo: recuperar la puntería El Rincón Fertilidad visita hoy al Canyamelar Valencia, una pista complicada SUR MÁLAGA. Sábado, 21 octubre 2017, 00:20

Está siendo un inicio de temporada un tanto extraño para el Rincón Fertilidad Málaga, un equipo que ha sufrido una amplia renovación en sus filas y que aún tiene que ajustar las piezas. Es octavo en la clasificación de la División de Honor, con tres derrotas y dos victorias en cinco partidos. Pero la particularidad es que el conjunto malagueño ha perdido los tres encuentros que ha disputado en su casa, en Carranque, donde tradicionalmente se ha mostrado muy fuerte y por el contrario ha logrado dos victorias lejos de Málaga.

Esta tarde (19.30 horas), el equipo que entrena Diego Carrasco tendrá otra oportunidad de sumar puntos en una pista ajena, en este caso en el pabellón municipal El Cabañal, hogar del Handbol Canyamelar Valencia. Aunque la situación del conjunto malagueño no es delicada, necesita sumar victorias para quitarse presión, recuperar sensaciones y olvidar el tropiezo de la pasada semana en casa ante el Aula Valladolid.

En las filas malagueñas, pese a que la temporada acaba de empezar, hay un aspecto que preocupa. Lo explicaba ayer Suso Gallardo, segundo entrenador del equipo. «Cuando el equipo defiende bien y consigue correr el contraataque tiene mucho ganado. La clave será el juego rápido que tanto nos caracteriza, y el acierto cara al gol, que es algo que nos está minando esta temporada». El Rincón Fertilidad tiene que recuperar la puntería, tener más confianza en su lanzamiento exterior y en sus opciones en ataque. Hasta ahora ha anotado 113 goles en las cinco primeras jornadas, la peor cifra de la competición, un dato que quizás no se corresponder al potencial del equipo. La cancha del Canyamelar Valencia no se le da especialmente bien al cuadro malagueño, aunque prefieren pensar en positivo: «Se ha hecho borrón y cuenta nueva del partido ante Aula, se han analizado errores, y solo queda pensar en Valencia, que es una pista súper complicada, donde los últimos años no hemos tenido buenos resultados y donde tenemos que ir a por todas y sacar esos dos puntos».

En la División de Honor Plata masculina, el Conservas Alsur Los Dólmenes recibe hoy en el Fernando Argüelles (20.30 horas), al Cisne Colegio Los Sauces, que ocupa la séptima plaza en la tabla con sies puntos (el equipo antequerano es tercero, con siete puntos). En División de Honor Plata femenina, el Fuengirola Un Sol de Ciudad también juega en casa, esta tarde ante el Bnfit BM. Sanse, de San Sebastiánd e los Reyes (19.00 horas).

Por último, el GAES Málaga, cuarto en la clasificación, viaja a tierras cordobesas para medirse al Balonmano Aguilar (18.30 horas), un equipo que ya la temporada pasada estuvo instalado en la parte alta de la tabla clasificatoria de Primera Nacional.