La victoria de Fernando Alonso en Daytona, una quimera

Dice Fernando Alonso cada vez que va a comenzar un campeonato, una carrera o unos simples entrenamientos que su objetivo como deportista siempre es ganar. Por eso no le gustará los datos y presentimientos que hay. Después del ROAR 24, el fin de semana de calentamiento previo a las 24 horas de Daytona, Fernando Alonso y el United Autosports no han estado en los primeros puestos salvo de manera circunstancial. No es culpa de ellos, sino simplemente que compite en la segunda división de la categoría.

Las características de la carrera y de los coches competidores hacen bastante improbable (pero no imposible) el triunfo del United Autosports, equipo en el que compite el asturiano. Comentaba Alonso antes de viajar a Florida (Estados Unidos) que su primer objetivo era ganar las 24 horas de Daytona, pero por rendimiento puro lo tiene más que difícil. Sin embargo, ni mucho menos es imposible que un LMP2 (el tipo de coche con el que compite Alonso) conquiste una carrera de 24 horas.