Sunderland y Al Attiyah, primeros líderes del Dakar en una corta especial Sunderland, vencedor en motos, supervisa su vehículo. :: reuters Lima fue una fiesta para despedir a los más de 500 participantes del raid, que afronta hoy una etapa más dura que la de ayer, de sólo 31 kilómetros D. SÁNCHEZ DE CASTRO Domingo, 7 enero 2018, 00:02

madrid. Lima se convirtió en una fiesta para despedir a los más de 500 participantes, entre pilotos, copilotos, mecánicos y demás, que tomaron la salida para la disputa de la edición cuadragésima del Dakar. Los participantes del raid sólo tuvieron 31 kilómetros de especial cronometrada y 242 de enlace hasta el bucle en Pisco.

Para las motos fue una jornada, como suele ser habitual en los arranques, de aclimatación. Lo principal era no cometer ningún fallo tonto que obligara a abandonar a las primeras de cambio, o un accidente diera un serio susto, como le ocurrió al portugués Joaquim Rodrigues. Algo más se lo tuvieron que pensar los coches. Y es que, a diferencia de las ediciones anteriores, para la segunda jornada no van a contar con las trazadas de las motos y los quads por delante, ya que salen primero ellos, así que algunos, incluso, se permitieron el lujo de no ir deprisa. La estrategia será un factor determinante en este año en el raid más duro del mundo.

La corta etapa de arranque para las dos ruedas se la llevó el vigente campeón, Sam Sunderland, con Joan Barreda cuarto como mejor español y, como era previsible, primer español de este Dakar. Menos de un minuto entre los cuatro mejores hace que esta clasificación pueda variar nada más comenzar la jornada de este domingo.

En coches, pese a ser una jornada muy corta (el vencedor sólo tardó 21 minutos), a muchos pilotos se les hizo demasiado larga. El primer vencedor fue un Nasser Al Attiyah que para muchos es el favorito final. El ctarí se impuso a otro Toyota, el del neerlandés Bernhard Ten Brinke, y al peruano Nicolás Fuchs. Dos puestos más atrás acabó Nani Roma. Bastante más lejos finalizó el siguiente español, Carlos Sainz. El veterano madrileño tenía marcado en rojo esta primera jornada, porque por nada del mundo quería abrir pista en Pisco. La etapa de hoy ya será algo más seria.