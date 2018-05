Salvador Tineo abandona la European Nascar Series Salva Tineo, éste mismo año tras la Subida a Ubrique El piloto malagueño seguirá en el Nacional de Montaña GABRIEL GARCÍA Viernes, 11 mayo 2018, 20:08

Tras varios meses de lucha a la búsqueda de poder completar el presupuesto, el piloto malagueño Salvador Tineo Arroyo ha decidido abandonar esta competición en su versión europea, y de hecho ya no acudirá a la próxima cita en el Autódromo de Franciacorta en Italia. Prácticamente sin pretemporada y con serias dificultades, Tineo participó en la carrera inagural del certamen en Cheste con un Chevrolet SS de la escudería italiana Caal Racing en su cuarta campaña, apoyado por el Ayuntamiento de Benahavís, Big Mat, Propamsa y Ruvisa principalmente, pero ante la perpectiva de no haber completado el presupuesto necesario y estar todas las carreras luchando en inferioridad frente a los demás participantes, ha decidido anunciar su retirada, aunque no descarte participar en alguna prueba aislada.

Donde sí estará presente será en el Campeonato de España de Montaña (CEM), al volante de su Mitsubishi Evo IX, con el que ya participó en las Subidas de Peñas Blancas y Ubrique y otras regionales, y donde actualmente es primero entre los coches del Grupo N y tercero de la general. Contará con los mismos ptrocinadores y ya está inscito para la famosa Subida al Fito en Asturias. Deseamos mucha suerte al piloto malagueño, que aún está en edad junior.