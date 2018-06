'Pole' de récord de Rossi en Mugello en un fin de semana marcado por la igualdad BORJA GONZÁLEZ MUGELLO. Domingo, 3 junio 2018, 00:35

«Esto tiene mucho mérito», comentaba un piloto de MotoGP después del entrenamiento oficial del Gran Premio de Italia. «Hacer una 'pole' como esta obliga a jugársela, a estar un poco loco, y que Valentino sea todavía capaz de hacerlo...». Y es que Valentino Rossi, 39 años, consiguió, en el Día de la República -fiesta nacional en el país trasalpino-, hacer explotar a las gradas amarillas del circuito de Mugello con una sensacional 'pole'. El de Yamaha rebajó el récord que databa de 2015 -logrado por Andrea Iannone- en un entrenamiento oficial en el que los seis primeros también bajaron ese registro. En la jornada de hoy se celebran las carreras de Moto3 (11.00 horas), Moto2 (12.20) y MotoGP (14.00).

«Sinceramente, no me esperaba hacer la 'pole'», confesó Rossi. El italiano coincidió con el resto de favoritos acerca de la igualdad que está reinando este fin de semana en Mugello. Estuvieron por detrás del autor de la 'pole', Jorge Lorenzo, Máverick Viñales, Andrea Iannone, Petrucci, Marc Márquez y Andrea Dovizioso. «Hay seis o siete pilotos con opciones. Si los neumáticos aguantan, yo me veo mejor que en otras carreras. Sólo está la incógnita de los neumáticos», analizó Lorenzo, segundo a 35 milésimas de Rossi.

«No las he contado, pero como la de entrada a meta he tenido cuatro o cinco», narró Márquez en relación al par de salvadas que de nuevo protagonizó. «Voy jugando con los codos. Estoy pilotando con los codos más abiertos que nunca para intentar salvar esas caídas. Es lo que toca. Salimos con la mentalidad de luchar por la victoria, pero luego veremos», dijo.