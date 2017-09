GP San Marino Viñales: «Hace tiempo que no me sentía tan bien en una calificación» Maverick Viñales. / Fabrizio Petrangeli (Efe) El piloto de Yamaha logra en Misano su cuarta ‘pole’ de 2017 BORJA GONZÁLEZ CIRCUITO DE MISANO (ITALIA) Sábado, 9 septiembre 2017, 19:19

El dominador del invierno y de gran parte del inicio del año ha vuelto a mostrar su mejor versión. Siete grandes premios ha tenido que esperar Maverick Viñales para lograr una nueva ‘pole’, la cuarta de 2017. El colofón a unos muy buenos entrenamientos en Misano.

-Se le ve muy fuerte aquí. ¿Cuál es la razón?

-En el test de Misano cambiamos la electrónica. Usamos una estrategia distinta y me siento mucho más cómodo. Mejoramos la durabilidad de la goma y eso es muy importante. Nos ayuda a hacer movimientos, porque sabemos que la goma funciona y eso nos relaja mucho. Sinceramente, me siento mucho más cómodo pilotando con el chasis que estamos usando ahora mismo, porque me da más la sensación de principio de temporada, confiando mucho en el tren delantero. Estoy muy contento con el cambio que hemos hecho. En cada circuito vamos mejoran la electrónica y se puede seguir mejorando.

-¿Hacer esta ‘pole’ le quita un peso de encima?

-Hacía tiempo que no me sentía tan bien en una calificación e incluso en un FP4, así que estoy contento. En Silverstone ganamos confianza y aquí hemos podido demostrar que la moto va bien. El test ayudó mucho también.

-Explique el FP4 que ha hecho del tirón con neumático duro atrás.

-He intentado ver el punto fuerte del duro, porque del blando ya lo sé. Valentino lo había probado en el test y dijo que le gustó. Para final de carrera tiene un gran potencial. No acababa de ir cómodo al principio, pero vuelta a vuelta he ido mejor.

-¿Esa mejora que han hecho en la electrónica también es aplicable en caso de lluvia?

-(Sonríe). Es difícil saberlo, pero espero que sí, porque sobre todo hemos mejorado en máximo ángulo y en la zona de tracción, y eso en agua es muy importante. Va a ayudar y hace falta en agua, donde tenemos que estar hábiles y luchar.

-¿Le preocupa mucho que llueva?

-No hemos dado una vuelta así que, si lo hace, que lo haga también en el ‘warm up’. El agarre, en comparación con el test, es muy distinto, pero es igual para todos. En el test funcionaron las gomas muy bien y ahora ha costado más.

-Para el espectador es ideal ver a los tres primeros de la general en la primera fila...

-Es lo normal que los tres que están luchando por el título estén delante. Será divertido, porque estamos juntos, y hay que ser inteligentes.

-¿Y si llueve?

-Es difícil siempre, una lotería. Puede salir muy bien o muy mal.

-¿Pilota la Yamaha cada vez más suave, más al estilo Lorenzo?

-Tengo que ser más suave en todos los aspectos. Tengo que cambiar el chip y poco a poco voy haciéndolo. En la calificación de Silverstone me equivoqué mucho con el pilotaje, porque podía haber peleado por la ‘pole’ y no lo hice. Tengo que tranquilizarme, y hacerlo ha servido. Estoy contento porque estamos explotando aquí el punto fuerte de la Yamaha. Hago un pilotaje más parecido a Lorenzo en el frenar un poco antes, en hacerlo todo con más tranquilidad para no llevar a la moto a una crisis, sobre todo en la frenada. Lorenzo frenaba muy bien con esta moto.