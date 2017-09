La recuperación exprés de Rossi impacta en MotoGP El italiano correrá el Gran Premio de Aragón este fin de semana, 22 días después de romperse la tibia y el peroné BORJA GONZÁLEZ MADRID. Viernes, 22 septiembre 2017, 01:23

El pasado 31 de agosto Valentino Rossi se fracturó la pierna derecha -tibia y peroné- entrenando con una moto de enduro. El 1 de septiembre pasó por el quirófano, y el 2 regresó a casa, tras una noche en el hospital. Se perdió el Gran Premio de Misano, disputado entre los días 8 y 10 de septiembre. El lunes 11, Yamaha anunció que el sustituto del italiano iba a ser Michael Van der Mark. Una semana después, el lunes 18, se desveló que Rossi había dado unas 'pocas vueltas' en el circuito de Misano con una Yamaha de calle; al día siguiente volvió a rodar, esta vez completando 20 giros. El miércoles 20 Yamaha confirmaba que el italiano, cuarto de la general a 42 puntos del líder Marc Márquez, iba a probarse en el Gran Premio de Aragón, que se disputa este fin de semana en Alcañiz. Este jueves Rossi dejó pocas dudas sobre su 'prueba' y apuntó, tras el correspondiente visto bueno de los médicos, a correr la carrera del domingo como su primer objetivo. La primera etapa llegará mañana, a partir de las 9.55 h., en el primer entrenamiento libre: 22 días después de lesionarse.

Un momento clave

«El cuerpo a veces depende mucho de cómo se siente uno», apuntó Dani Pedrosa, un 'experto' en lesiones. «He tenido dos veces la misma lesión y a veces me he recuperado tan rápido que ni yo me lo esperaba, y otras veces ni yo me esperaba lo mucho que tardé». El factor Rossi aparece en un momento clave del año, con sólo cinco Grandes Premios por delante y tres pilotos separados por 16 puntos, con Márquez y Andrea Dovizioso empatados a puntos, y Maverick Viñales tercero. «Es como si arrancásemos en Qatar», consideró el italiano.

Un Dovizioso que fue el más explícito con el sorprendente regreso de Rossi. «Le preguntaré por qué vuelve aquí, porque no lo entiendo. Yo mismo me lo he preguntado y no lo entiendo. No creo que vuelva al 100 por 100, pero tengo mucha curiosidad».