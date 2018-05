GP de Francia Zarco quiere presentar su candidatura al título Zarco celebrando su pole / AFP El francés logra la 'pole' en casa con un tiempo estratosférico y por delante de Márquez, en un gran premio marcado por la igualdad y las numerosas caídas BORJA GONZÁLEZ Le Mans Sábado, 19 mayo 2018, 19:40

«Lo que me parece a mí es que Zarco, Márquez y Dovizioso tienen algo más y son los que se jugarán la victoria y el podio. Y después estamos Iannone, Lorenzo, yo, Viñales y Jack Miller también, que deberíamos ser los que estemos justo detrás. Pero estamos todos muy cerca». Es el análisis de posibilidades para la carrera de este domingo en el mítico circuito de Le Mans que el experimentado Valentino Rossi hizo tras los entrenamientos oficiales del Gran Premio de Francia.

Una apuesta, la de los tres que tendrían que estar delante, con la que coincidieron los propios posibles protagonistas: Johann Zarco, que saldrá desde la 'pole'; Marc Márquez, que lo hará segundo; y Andrea Dovizioso, que ocupará el quinto puesto en la parrilla de salida. También debería de haber metido Rossi a su compatriota Danilo Petrucci, tercero en el entrenamiento oficial y uno de los pilotos con un mejor ritmo en el cuarto libre, ese en el que los pilotos trabajan más pensando en la carrera. Petrucci, que tuvo que pasar por la previa Q1, voló. Lo hizo también, cómo no, Márquez, en un trazado señalado como crítico para Honda, algo que se demostró con los problemas de Dani Pedrosa. También con su limitación física por las molestias tras el accidente de Jerez y con los de Cal Crutchlow, que sufrió una espectacular salida por orejas, en una de las 49 caídas de este sábado contabilizando las tres categorías, que sumadas a las 32 del viernes elevan la cifra a 81. Aunque por encima de todos brilló Zarco, que empieza a acostumbrarse a ser el mejor de los pilotos Yamaha. Y esta vez en Le Mans, con la presión de unos aficionados franceses ansiosos por ver la primera victoria de su compatriota y en un escenario propicio para la moto japonesa, ganadora aquí en las últimas tres temporadas.

«Hacer la 'pole' delante de la afición me hace muy feliz. Tengo muy buenas sensaciones y espero que mañana pueda seguir soñando. Siento a la afición y creo que me están dando energía positiva, aunque sólo sea sábado», explicó Zarco, que de nuevo batió a Rossi y a Viñales, con muchos problemas con la moto 2018 en comparación a las facilidades del galo con la combinación de chasis 2016 y motor 2017. «No es extraño ni doloroso. Zarco es un gran piloto y está aprovechando al máximo la moto que tiene, está haciendo grandes cosas, así que para mí es un punto de referencia y un punto para que Yamaha diga que en algún punto nos hemos equivocado», razonó Viñales, octavo en un circuito en el que ganó en 2017 y en el que volvió a brillar en el tercer libre, eso sí, por la mañana y con más frío. «Es ya casi un año lo que llevamos así y por mi parte es frustrante ver que por la mañana eres un piloto y por la tarde otro, haciendo exactamente lo mismo…», añadió, apuntando a que ni en Yamaha entienden muy bien qué es lo que está pasando. Incógnita, pues, en el box oficial patrocinado por Movistar, y muchas más certezas en Ducati, que metió cinco de sus motos en las cuatro primeras líneas. Con, de nuevo, Dovizioso como referente si pensamos en la carrera.

«Aquí no es un problema grande salir desde la segunda línea», apuntó Dovizioso con mucha tranquilidad. «Sabemos que podíamos haber hecho una mejor vuelta pero, fuera de eso, nuestro ritmo de carrera es bastante bueno», añadió. «El tiempo no viene fácil pero viene más fácil que el año pasado», reconoció Márquez, que el jueves consideró este fin de semana como un buen examen para evaluar a la Honda de este año. «Está claro que Zarco es un rival más para el campeonato y hoy por hoy es el piloto número uno de Yamaha, o el que va más rápido con la Yamaha», apuntó el líder de MotoGP sobre el francés, segundo a 12 puntos en la general y que este domingo apunta sin complejos a la victoria como objetivo. «Esto le convierte en un rival para el campeonato. Se irá viendo durante las siguientes carreras, pero Zarco, Dovi y las dos Yamaha, a las que mucha gente no considera porque han sufrido, serán rivales para el campeonato», estima Márquez.

A Márquez se le escapó la 'pole' de MotoGP por 108 milésimas de segundo, y a Xavi Vierge la de Moto2 por 202, el tiempo que le separó de Bagnaia, que saldrá este domingo primero, en una prueba en la que tendrían también que ser protagonistas Joan Mir (cuarto), en busca de su primer podio en la clase intermedia y cuando su nombre está sonando con fuerza para saltar a MotoGP ya en 2019, y Alex Márquez (sexto). El que sí se llevó la 'pole', la tercera consecutiva de este curso, fue Jorge Martín, ayudado por la referencia de la rueda de Marcos Ramírez, en un Moto3 que, esta vez, no cuenta con un claro favorito en la pelea por la victoria.