GP Argentina Crutchlow reina en el caos de Río Hondo Accidentada carrera en Argentina, donde el piloto británico fue el mejor sobre el irregular asfalto y con Márquez sancionado por tirar a Rossi PABLO DÍAZ Domingo, 8 abril 2018, 22:13

Crutchlow salió victorioso en uno de los Grandes Premios más extraños de siempre. La inestabilidad meteorológica prometía guerra en Argentina, y no defraudó a nadie. La lluvia, presente durante gran parte de la tarde, cesó poco antes de que se iniciase la carrera, provocando un caos en el que todos los pilotos, excepto Jack Miller, cambiaron sus neumáticos en el pit lane, originando una situación insólita donde el australiano fue el único que inició la carrera desde la posición que se ganó en la clasificación.

Detrás de la última raya pintada en la parrilla iniciaron la batalla de Termas de Río Hondo el resto de pilotos, y tras una gran salida, Marc Márquez se colocó primero, superando fácilmente a Miller y aumentando la ventaja con sus perseguidores tras acumular vuelta rápida tras vuelta rápida. Todo parecía indicar que el piloto de Cervera se haría con la victoria, pero un hecho marcó el devenir de la carrera. Segundos antes de la salida, Marc perdió el control sobre su moto, retrasando unos segundos la puesta en marcha, por lo que fue sancionado y perdió casi treinta segundos, viéndose obligado a remontar desde la penúltima plaza.

A partir de ahí, se sucedieron las catástrofes para Marc, aunque en el mismo lapso de tiempo, Pedrosa tuvo que abandonar después de salir por los aires tras un choque con Zarco, mientras que Miller, el propio Zarco, Rins y Crutchlow luchaban por la cabeza de carrera. Ya en plena remontada, Márquez fue sancionado con un ´ride through´ tras un encontronazo con Aleix Espargaró, aunque rápidamente continuó recuperando puestos. Segunda sanción para el campeón del mundo, que a pesar de las penalizaciones mantenía la esperanza.

A medida que pasaban las vueltas, el grupo de cabeza aumentaba la distancia con respecto al quinto puesto, con un líder de carrera diferente en cada curva debido a la necesidad de frenar para no salirse de una pista que acumulaba grandes charcos de agua que ponían en peligro a los pilotos, ya que la superficie deslizante amenazaba con sacar del asfalto a quien intentase adelantar por dentro.

Tercera sanción

Con la batalla por el liderato en pleno apogeo y con un Márquez envuelto en el reto de terminar lo más arriba posible ocurrió, una vez más, una acción que por poco acaba en desastre. Marc trató de adelantar a Valentino Rossi en una curva donde no tenía espacio, provocando una toque en el que el piloto italiano se vio obligado a abandonar la pista, y, aunque no abandonó la carrera, no pudo volver a competir.

Rossi, que se mostró muy enfadado antes de volver a pista, se negó a aceptar las disculpas de un Márquez que fue expulsado del garaje cuando trataba de quitar hierro a la controvertida maniobra que puso en peligro la integridad de Valentino, y que derivó en una tercera sanción que dejó sin efecto su espectacular remontada, ya que el quinto puesto final se convirtió en decimoctavo al sufrir una penalización de treinta segundos.

La sanción a Márquez cambió la clasificación final, donde a la buena carrera del británico Cal Crutchlow se le unieron Johann Zarco y Álex Rins para completar el podio. Jack Miller terminó cuarto, haciendo buena su estrategia de ser el único piloto que corrió con neumáticos slick. Especialmente bueno es el resultado de Álex Rins, que consiguió su tercer puesto se alzó con su primer podio en MotoGP después de una carrera donde demostró lo que puede llegar a ser.

Lorenzo no se encuentra

Y si Rins se mostró solvente en Argentina, el que tiene que mejorar, y mucho, es Jorge Lorenzo. El piloto español terminó decimoquinto en una carrera en la que no fue competitivo en ningún momento. Preocupa la temporada de Lorenzo, que suma su segunda carrera sin puntos después de Catar. En cuanto al resto de pilotos españoles, destacan el quinto puesto de Viñales y el séptimo de Rabat, mientras que Pol Espargaró y Álvaro Bautista fueron undécimo y decimosexto, respectivamente.