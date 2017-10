Márquez sacrifica la 'pole' en Japón pensando en la carrera

motegi ( Marc Márquez desbordó confianza en la segunda jornada de entrenamientos del Gran Premio de Japón, marcada por la lluvia. El líder de MotoGP apretó el paso a sus rivales. «Si es en agua, Dovizioso será el más peligroso para el campeonato. Y si es en seco, ahí ya es una incógnita. Sólo me fijo en Dovizioso y Viñales. Para la carrera, Lorenzo también tiene un gran ritmo en agua. Zarco, seguramente, y Petrucci pueden tener un día inspirado. Ahora estamos en una situación en la que no se puede fallar con esta pequeña ventaja. Si puedo conseguir la victoria, lo voy a intentar y, si no, a quedar delante de los dos rivales del campeonato», señaló Márquez. El francés Zarco ( Yamaha) firmó una inesperada 'pole'.

El agua fue la 'enemiga' de Joan Mir cara a cerrar el Mundial de Moto3. El mallorquín terminó decimocuarto, aunque saldrá sexto, al tener que cumplir con una sanción. Esto con sus dos rivales muy por delante -Canet saldrá tercero y Fenati, sexto-, en un problema menor si se tienen en cuenta los 80 puntos que tiene de ventaja.