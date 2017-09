Márquez brilla e iguala a Dovizioso Márquez celebra la victoria en el podio de Misano. / MARCO BERTORELLO. AFP El catalán ejecutó una obra maestra en la accidentada carrera celebrada en casa de Rossi y da un gran golpe hacia el título BORJA GONZÁLEZ MISANO. Lunes, 11 septiembre 2017, 01:34

Marc Márquez logró en el circuito de Misano, en casa de Valentino Rossi, en un lugar donde todavía oye pitos e incluso aplausos si falla -como los griteríos tras su caída en el 'warm up'-, un triunfo importantísimo para el Mundial de MotoGP. Porque el trazado italiano se había convertido en un campo de minas, con un asfalto muy resbaladizo en el que en las horas anteriores se habían ido al suelo 46 pilotos de Moto3 y Moto2. El escenario perfecto para pifiarla en un momento trascendental para la general.

Márquez ejecutó otra obra maestra, aunque se puede decir que sus rivales salvaron más que bien la papeleta. Lo hizo Andrea Dovizioso, tercero en un circuito en el que nunca había estado en el podio. Y Maverick Viñales, cuarto, pero que mejoró mucho su versión en mojado con la Yamaha.«En mojado no nos falta mucho. He podido ser cuarto y espero que la próxima vez pueda subir al podio. En seco hemos mejorado mucho y me siento con mucha confianza: espero que en Aragón sea todo normal y podamos luchar con ellos». Estos dos, porque tras lo sucedido en Misano tanto Rossi como Dani Pedrosa se han quedado muy descolgados en una pelea en la que necesitarían que se alineasen demasiadas estrellas.

Con las dudas de Rossi y Pedrosa, estas cinco últimas carreras de 2017 dirimirán quién triunfa en la pelea Márquez-Dovizioso-Viñales. El primero se llevó este primer asalto, de manera magistral, en una prueba en la que Jorge Lorenzo comenzó como un tiro para terminar por los suelos, en una de las nueve caídas que se vieron en las 28 vueltas que duró la prueba. Con Lorenzo fuera el liderato cayó en manos de Danilo Petrucci, un piloto fortísimo en agua que comandó 21 de las 22 vueltas finales. Y es que sucumbió ante el poderío de Márquez, que siempre le mantuvo en el punto de mira y que le atacó en el último giro, comenzando por hacer una muy buena última curva de la penúltima vuelta y pasando a su rival en la primera del giro final.

Emocionado

«Fallar significaba tener un pie fuera del Mundial», explicó un emocionado Márquez tras su cuarta victoria de 2017, las mismas que tiene Dovizioso. «Si hubiese fallado ahora mismo estaría 30 puntos detrás de él y 'adiós al Mundial' habría sido el titular de la carrera. Pero éste es mi estilo y con él he conseguido cinco títulos e intento gestionar el riesgo. Nunca sabes si los cinco puntos más que se han conseguido hoy se pueden echar de menos al final», dijo.

El triunfo de Misano hace que la general quede con el piloto español y el italiano empatados a 199 puntos, con cinco carreras por delante. Dovizioso volvió a ser competitivo, pero no tanto como para firmar su tercer triunfo tras Austria y Gran Bretaña.

La carrera de Moto2 también fue un caos. Otras 23 caídas en una prueba que sólo terminaron 16 pilotos. Pero esta vez con un resultado mucho más trascendente. Ganó Aegerter, con Luthi en la segunda plaza.

En Moto3 se cumplieron las previsiones. Una carrera a 23 vueltas, con 31 competidores, que dejó un saldo de 23 caídas -de 20 pilotos distintos-, porque tres cayeron pero volvieron a la pista. Venció Fenati, con Mir segundo, que sigue como líder.