Márquez acelera hacia el Mundial Superó a sus rivales en una carrera en la que nunca llegó a sentirse cómodo y de la que Viñales y Dovizioso salieron damnificados BORJA GONZÁLEZ ALCAÑIZ. Lunes, 25 septiembre 2017, 01:03

Marc Márquez dio ayer un importantísimo paso en su objetivo de revalidar el título de MotoGP y lograr su cuarta corona en la clase reina. Lo hizo en uno de esos trazados muy de su agrado, tanto que hasta fue capaz de derrotar a sus rivales en un día en el que nunca llegó a sentirse demasiado cómodo. «Durante todo el fin de semana he ido a momentos. Por la mañana me encontraba bien, pero desde que he salido a la carrera no me encontraba a gusto con la moto», confesó el de Honda, que terminó sumando su triunfo número 60 en el Mundial, una victoria trabajada en una carrera con muchos detalles. El primero, la igualdad, porque los diez primeros terminaron separados por poco más de 14 segundos, con los ocho mejores en menos de ocho segundos. Un suspiro. Después, porque de nuevo volvió a verse a Jorge Lorenzo liderando una carrera, esta vez hasta la vuelta 16, cuando no pudo detener al huracán Márquez, que tras un arranque algo dubitativo, con algún error de pilotaje incluido, terminó tomando la cabeza para poner tierra de por medio.

«Estamos muy cerca», comentó satisfecho Lorenzo tras su segundo podio con Ducati tras el de Jerez. «Ha faltado el poder encontrar la manera de ser competitivos con el neumático medio, tener más entrenamientos para probarlo y para trabajar con la puesta a punto», explicó sobre su elección del compuesto más blando, lo que le dejó algo vendido en la fase final. Aun así fue tercero, sólo tras las Honda, a escasos dos segundos.

La remontada de Dani Pedrosa fue otro de los puntos que dejó la prueba. Fue el más contundente en el final, aunque perder demasiado tiempo en el inicio le dejó sin opciones de pelearle el triunfo a su compañero de equipo. «Yo iba a por la victoria», confesó acerca de la posibilidad de haber frenado para beneficiar a Márquez. «Pienso que teníamos buen potencial. De hecho, el objetivo del fin de semana era estar en el podio o luchar por la victoria y lo hemos hecho». El de Honda tuvo un encontronazo en pista con otro de los protagonistas del día, y sin duda del gran premio: Valentino Rossi. Sólo 24 días después de fracturarse tibia y peroné, el italiano continuó con su exhibición rodando once vueltas a rueda de Lorenzo, y cinco más en puestos de podio. En las otras categorías también se exhibieron Franco Morbidelli y Joan Mir, cada vez más cerca del título.