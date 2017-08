Declaraciones Marc Márquez: «No me gusta perder ni al parchís» Marc Márquez, en Austria. / Afp El piloto catalán reconoció que es un buen resultado a pesar de no lograr la victoria BORJA GONZÁLEZ Spielberg Domingo, 13 agosto 2017, 19:22

Marc Márquez fue coprotagonista de una preciosa carrera para la que partía como favorito y de la que, pese a no ganar, sacó un resultado muy positivo en la lucha por el Mundial en uno de los circuitos que más temía al inicio del año. “Tal y como está el campeonato hay que ser regular pero a la vez arriesgar porque el campeonato está muy apretado y si puedes conseguir un punto más lo tienes que intentar. sobre todo que ha sido una carrera al límite y Dovizioso se merecía la victoria, tenía un pelín más que yo, porque estaba sufriendo un poco. Se veía que hacía la goma durante la vuelta y que me salvaban las dos curvas de izquierdas que le recuperaba bastante. Pero lo he intentado en la última curva, lo he intentado porque si no lo intento no me habría podido ir a dormir tranquilo y esto es lo que me caracteriza. Pero no ha salido como me esperaba, aunque seguro que el espectador ha disfrutado”.

-Cree que el aficionado ha disfrutado. ¿Y usted?

-(Sonrisas) Bueno, disfrutar disfruto más cuando voy con un pelín más. Siempre hay algún piloto en una última vuelta que tiene un pelín más que el otro; se disfruta cuando tú tienes este pelín más, pero hoy lo tenía Dovizioso y yo iba un poquito con el gancho en el cuello. Y ya habéis visto cómo en las últimas diez vueltas cometía errores, me costaba parar la moto, patinaba demasiado entrando y no lo podía controlar, pero al final lo hemos intentado y con lo que me quedo es con las sensaciones que tengo encima de la moto, ya que al principio de la temporada no me veía con corazón de intentar cosas así y ahora sí, lo que significa que el feeling está mejorando. Estamos mejorando la confianza con la moto y vuelvo a sentir ese momento, aunque aún hay cosas para mejorar, pero tenemos ese momento dulce que me permite salvar caídas y probar cosas como la que he probado en la última vuelta.

-¿Por qué tenía tantos problemas en la curva dos?

-Bueno, por lo que venía avisando durante todo el fin de semana ya que hemos cambiado el balance para intentar mejorar al acelerar y sufría más frenando y durante el fin de semana ha ido más o menos bien pero esos diez grados más de temperatura en pista hicieron que el neumático lo notara blando y aún me costaba más para la moto pero al final no me arrepiento de nada porque hemos elegido, hemos hecho un buen fin de semana, el equipo ha trabajado muy bien y si hacemos un balance un poco más fríamente si el jueves alguien me dice que quedaría segundo detrás de Dovizioso y que aumentaría la ventaja en el liderato habría firmado en cualquier servilleta.

-¿Esos secretos de pilotaje que dijo que explicaría después de la carrera...?

-Era un poco esto. Al final lo he podido cambiar durante todo el fin de semana menos en carrera, intentar derrapar un poco menos e intentar sacrificar un pelín más la frenada, salir más rápido de la curva y esto cuesta, pero lo he podido hacer durante el fin de semana. Aunque a la que ha subido la temperatura quieras o no el ADN está ahí y el estilo es ese y se ha visto; hemos hecho una carrera lenta, no ha sido rápida, pero cuando apretábamos se veía, cuando Dovi o yo apretábamos abríamos dos segundos enseguida respecto al resto, menos cuando íbamos dando espectáculo, en paralelo a 300 por hora con un dedo de distancia, allí era un poco más complicado pero ha sido bonito.

-¿Cuáles son las sensaciones al salir tres pilotos emparejados de una curva?

-La sensación ha sido muy buena porque no se iba y hacía tiempo que no sentía esto (sonrisas). Hemos conseguido tener menos wheelie y conseguíamos acelerar un poco mejor y sí que está claro que en otros puntos pierdo bastante más y en otras carreras tendremos que volver a lo que teníamos, dependerá de cómo vaya, pero en esta pista que no es muy ancha llegar a una frenada en bajada los tres en paralelo en MotoGP da respeto, y ahí sí que piensas un poco más en el campeonato.

-¿Qué pasó en el toque con Dovizioso?

-No me he visto en el suelo porque no me quería ver en el suelo, vamos a trescientos en ese punto, muy rápido pero iba muy pegado y lo quería adelantar para intentar pasar, él ha cortado donde siempre pero pensé que cortaría un pelín más tarde y justo ahí creo que ha sido rueda con rueda ha salido un poco de humo. Dani me ha dicho que sí que iba detrás, pero intentaré que no pase más.