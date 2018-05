Moto2 Lorenzo Baldassarri: «Marc Márquez ha sobrepaso el límite y debe ser más respetuoso» Lorenzo Baldassarri logró el triunfo en el GP de España. / Reuters El ganador del GP de España de Moto2 defiende a su «ídolo y maestro» Valentino Rossi y se marca como objetivo «ganar carreras y poder luchar por el título» JAVIER VARELA Madrid Miércoles, 9 mayo 2018, 11:04

Lorenzo Baldassarri tiene muchas similitudes con su «ídolo y maestro» Valentino Rossi tanto dentro como fuera de la pista. Si sobre la moto es un piloto rápido, cuando se baja de su montura habla claro y no se muerde la lengua. «Lo que ha pasado no me gusta», comienza el italiano sobre la polémica entre su maestro y Marc Márquez. «En Argentina no fue sólo con Valentino, sino con otros pilotos. Esta falta de respeto… Hay que tener más respeto con otros pilotos porque en pista es peligroso pilotar como loco», añade señalando al piloto español, líder de MotoGP. «Lo que pasó con Valentino es polémico, pero tras la sanción ha pasado con otros pilotos, que no ha sido como con Valentino pero casi. (Márquez) Debe tener un poco más de respeto porque es un piloto rápido y talentoso, pero le falta ser respetuoso. No me gusta que sea tan agresivo porque a todos nos gusta el estilo agresivo, pero sin sobrepasar el límite y Márquez lo ha sobrepasado», afirma el piloto italiano del Pons HP 40 Team de Moto2.

Baldassarri conoce muy bien a Valentino porque ha pasado varios años en la academia que tiene 'Il Dottore'. «Mi sueño es llegar a MotoGP porque siempre he aspirado a eso». El piloto italiano confiesa que «era un fan de Valentino y he tenido la oportunidad de entrar en su academia y de tenerlo como maestro y otro sueño sería poder correr con él». Algo que es posible porque «Rossi tiene ganas de correr y a veces demuestra que es más joven que nosotros». «Le queda mucha batería», añade tras participar en un acto de uno de los patrocinadores del equipo, el fabricante de maquinaria alemán Stihl.

El piloto de Moto2 logró su primera victoria del año este domingo en el GP de España, en el circuito de Jerez-Ángel Nieto, donde completó «un gran premio perfecto y la primera mejor clasificación de entrenamientos, que luego nos permitió hacer una carrera muy bonita que espero poder repetir en el futuro, dando el máximo e intentando conseguir el máximo a cada carrera». Esa victoria es la cuarta de un piloto italiano en cuatro carreras, lo que deja claro de la superioridad transalpina en la categoría: «No había caído en ese detalle… Dos de Francesco Bagnaia, una de Mattia Pasini y otra mía». «Bagnaia ha empezado bien y Pasini también. Somos un buen grupo que entrenamos juntos en casa, pero en la pista somos adversarios. Hay mucho nivel y está todo muy apretado», confiesa. Pero Lorenzo abre el abanico de rivales y mete en ese 'saco' a al español «Alex Márquez, que es muy rápido» y al portugués «Oliveira, que es muy constante». «No esperaba que estuviera ahí en carrera porque en los entrenamientos parece que tiene problemas, pero en carrera siempre lucha por estar arriba», matiza.

Segundo en la clasificación del Mundial, el objetivo es «ganar carreras». «Ahora hemos visto que nuestro objetivo y nuestras posibilidades pasan por luchar habitualmente por las primeras posiciones a cada gran premio e incluso por el título mundial al final de la temporada», destaca. «El objetivo número uno es dar el máximo y sacar la mayor cantidad de puntos en cada carrera. Podemos luchar por la victoria y seguir así, trabajando y dando el ciento por ciento cada carrera». Y para hacerlo tiene una moto «que seguirá creciendo» y un equipo «muy profesional, que conoce muy bien el mundo de las carreras y en el que pensamos siempre en el siguiente paso». «Ahora ya pensando en Le Mans, pero siempre con la atención en que todo esté en su sitio para evitar desviarnos del camino y en ese aspecto Sito Pons es un referente de gran ayuda», agrega el piloto italiano que se deshace en elogios hacia su «capo». «Me encuentro muy bien con él porque sabe muy bien lo que son las carreras porque era un piloto muy rápido y tener una persona como Sito cerca es importante».