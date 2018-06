MotoGP Jorge Lorenzo: «Tuve el valor de llamar a Alberto Puig y de hablarle con el corazón» Jorge Lorenzo en rueda de prensa / EFE El mallorquín se mostró feliz tras la imagen ofrecida en Mugello y su fichaje por el equipo Honda BORJA GONZÁLEZ Barcelona Jueves, 14 junio 2018, 20:41

Jorge Lorenzo llega al Gran Premio de Cataluña exultante, tras su victoria en el circuito de Mugello y su fichaje con Honda de cara a 2019, donde tendrá como compañero de equipo a Marc Márquez

- Qué callado se tenía lo del fichaje por Honda...

(Sonrisa). No os mentí. Dije que iba a correr con una moto competitiva y así será.

- Ha sido casi tan sorprendente como lo de Lopetegui al Madrid. Imagino que estará felicísimo. ¿Qué puede decir?

Puedo decir poco y quiero decir poco, porque me debo a Ducati todavía y queda muchísimo hasta el final, pero no puedo negar que el futuro promete. Es un futuro que promete ser brillante y estoy muy contento.

- ¿La victoria de Mugello y este fichaje le liberan para ganar más carreras?

Faltaba eso, ganar con Ducati. Estuvimos cerca el año pasado, en Malasia, en Aragón, en Valencia, en Misano, pero no se consiguió. Tuve alguna conversación con Gigi (Dall'Igna) y le dije que confiara en mí, porque estábamos muy cerca aunque pareciera que no, porque después de nueve vueltas claudicaba. Faltaba una pieza y, cuando me la trajeron, gané la carrera. Como dije, fue demasiado tarde y una parte de mí está un poco triste todavía, porque creo que podía luchar por el campeonato con Ducati, lo que no va a poder ser porque parece casi imposible este año.

- ¿Montmeló es ideal como reválida?

Veo que estamos en un momento dulce en Ducati. La moto tiene una gran base y el trabajo que he hecho con los ingenieros está dando sus frutos. Me estoy beneficiando yo y también los otros pilotos de Ducati. Tenemos un buen setting y en el test de aquí fue muy bien, porque luego ganamos en Mugello. Llegamos mejor que nunca.

- Estuvo muchos años compartiendo box con Rossi y pasará hacerlo con Márquez en 2019. ¿Con cuál de los dos será más difícil la convivencia humana y deportiva?

El futuro será futuro, pero con Marc tengo una relación cordial y hay mucho respeto del uno por el otro. Somos dos grandes campeones y formaremos un equipo muy fuerte. Esperemos que los dos podamos mejorar la moto y ganar carreras.

- ¿Es un equipo aún más fuerte que el que formó con Rossi en Yamaha?

No lo sé. Tenéis que valorarlo vosotros con los números.

- Después de poner en duda Ducati su valor comparándole con Miller o Petrucci, la bofetada que les ha dado ha sido importante. ¿Cree que le darán todo el material posible para que pueda seguir ganando?

No valoro eso que ha dicho, pero sí que al principio estaba bastante sorprendido ver que me querían cambiar por Miller o Petrucci, viendo los números que habíamos conseguido los tres. Pasaban las semanas y cada vez era más evidente esa posibilidad, así que después de Le Mans no nos quedó más remedio que buscar otras opciones. Sobre el material, sí, sí, confío tanto en Gigi como en Domenicali y es un interés común intentar ganar el mayor número de carreras posibles, y dejar el equipo con buen sabor de boca, como hice en Yamaha.

- Si le hubieran dicho hace 13 años que Alberto Puig le iba a fichar para el equipo Repsol Honda, y además prescindiendo para ello de Dani Pedrosa, ¿qué hubiera dicho y cómo se explica un cambio así?

Hubiera dicho que era algo sorprendente, pero si una persona podía hacer algo así era Alberto Puig. Tengo esa sensación. Yo tuve el valor de llamarle y hablar con el corazón, de piloto a piloto, y demostrarle y transmitirle la gran motivación que tenía por ser competitivo en el futuro en MotoGP.