«Va a ser un final de campeonato alucinante»

Lo hablaba no hace mucho con Angel Nieto, “tenemos el campeonato más divertido de los últimos años”. Antes de que Carmelo crease las CRT, sólo había un constructor que tiraba del carro y era Honda. Y tras ellos, Yamaha. Eso dejaba una parrilla de 10 o 12 pilotos, lo cual no era lógico, porque la dependencia de una única fábrica era total. A pesar de lo que el aficionado pudiese creer, lo más costoso de gestionar en una moto es su electrónica y Dorna decidió intervenir en ello, hasta tal punto que se ha logrado una parrilla más que nutrida, con 22 magníficos pilotos. Prueba de ello, el año pasado fueron 9 piloto distintos los que subieron a lo más alto del podio.

Decía Oscar, que era una de las temporada más entretenidas de sus numerosos años en el mundial. “Daba como favorito a Viñales tras ver toda la pretemporada que estaba haciendo,creía que iba a ganar casi todas las carreras, pero luego hemos visto momentos complicados con los neumáticos como en la carrera de Montmeló… Ahora está todo en su sitio otra vez”. Y es que, lo que no se puede cuestionar, es el excelente trabajo que ha hecho Michelin, que después de tantos años fuera de MotoGP, llegar sin tener información de los circuitos, de temperaturas… de prácticamente nada, y comenzar a desarrollar un neumático que vaya bien en todas las monturas tan distintas entre ellas y además, querer superar ese neumático, es increíble. “El problema también ha venido de ahí porque han querido hacer un neumático mucho mejor que los asimétricos delanteros que casi nunca se habían utilizado y ha habido muchas confusiones hasta ahora que se ha puesto todo en su sitio y sin darnos cuenta siempre están delante los mismos”.

Ante alguien que lleva tantos años en Honda, era evidente hablar del paso adelante que ha dado la marca nipona, reconocido por la mayoría de pilotos de la parrilla de MotoGP, entre ellos, Valentino Rossi.

“Honda hizo un trabajo muy duro en pretemporada porque veíamos que había una diferencia bastante grande con las Yamaha, sobretodo con Maverick. Pero lo cierto es que cuando ves trabajar a Honda te asustas. Ves ingenieros haciéndo chasis de la noche a la mañana, capaces de hacer un planteamiento totalmente distinto y la vuelta completa a un proyecto para hacer una moto competitiva”.

“Ahora los motores son cerrados y es muy difícil gestionar un motor que ya está cerrado, precintado y que no puedes trabajar con él. De esta forma sólo te queda la electrónica, parte de ella la dirije Dorna también, así que el mérito de Honda este año ha sido enorme porque si en el test de Malasia o Qatar nos dicen que Márquez está donde está, no hubieramos apostado”.

Y hablando de los pilotos de Honda, hasta Dani se ha reinventado de nuevo, ha creado un Dani Pedrosa mentalmente increíble. “Ha tomado la decisición de llevar a Sete con él. Yo ya dije a principio de temporada que si Dani toma una iniciativa de cambiar su entorno, mecánicos, jefe de mecánicos y traerse a Sete, es porque cree que puede hacerlo, sino hubiera hecho otro año más de contrato y se hubiera ido. Atención con Dani”.

A Valentino le ve disfrutando más que el año pasado, “Y cuando Valentino difruta más encima de la moto, va rápido. Creo que tanto el año pasado como el anterior tenía la presión de ganar su décimo título mundial y él mismo se ha dado cuenta que con esa presión no se va a ningún sitio. Cometió errores que no son lógicos en Rossi y sin embargo está ahí delante, ha hecho carrerones este año, creo que esta segunda mitad de campeonato se va a full”.

A partir de aquí, Oscar Haro se explayó y nos dio una clase magistral de cómo analizar la segunda parte del campeonato. “Cuando vuelves de vacaciones, la primera carrera, en este caso Brno, es para ver en qué punto está cada uno, pero después llega el asalto final. Ya no vale ir sumando puntitos. Me acuerdo de Alberto Puig cuando hace años estábamos juntos en el equipo de 125 con Dani, Elías… Decía que el campeonato se divide siempre en tres fases, la primera parte, la primera carrera después del descanso y ahora estamos en la tercera fase, en la que ya no vale puntuar, sino que hay que apretar mucho más”.

Y ahora nos encontramos ante un campeonato apretado, en el que puede pasar de todo. “Hay seis pilotos capaces de ganar un mundial. Es posible que técnicamente, Ducati no esté al nivel de Honda y Yamaha. Suzuki ya sabemos que no, pero tenemos cuatro pilotos que de repente pueden ganar el mundial cualquiera de ellos. Las dos Yamaha y las dos Honda. Aunque también hay que contar con Dovizioso, que está haciendo un campeonato increíble y hay que contar con él”.

“En el caso de Suzuki creo que técnicamente no está al nivel. Es complicado cuando tienes una moto que es prácticamente nueva. Al final llevas sólo cuatro años de evolución y necesitas pilotos muy buenos para encontrar el camino. Con Maverick y Aleix dieron un salto de calidad importante, pero han tenido mala suerte con las lesiones de Rins, que no le han respetado en absoluto”.

”Es cierto que cuando tienes una moto nueva necesitas estar al 100%. Cuando Honda, por ejemplo, tiene una lesión con un piloto, cuenta con 5 hondas más de las que puede recuperar información y Suzuki no tiene nada. No hay base de datos ni información de otras motos. Es un cúmulo de circunstancias”.

Es bien cierto que hay dos clases de pilotos, los que saben pilotar y los que saben pilotar pero también saben preparar una moto. “Para mí, Iannone es un piloto muy rápido que sabe darle al gas, pero tal vez no sabe poner una moto en su sitio, como Dani Pedrosa, que es un piloto que sabe hacer las dos cosas, sabe evolucionar una moto e ir rápido también”.

Está claro que la experiencia de personas como Oscar Haro Tasende nos ha ayudado a entender un poquito más lo que está sucediendo en la trastienda y que tiene su reflejo los domingos en la pista de este interesantísimo campeonato del mundo 2017.