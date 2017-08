Dovizioso gana un duelo mágico Dovizioso, en el podio. :: AFP El italiano y Márquez protagonizaron hasta trece adelantamientos, cinco en la misma vuelta, tocándose en recta a la máxima velocidad BORJA GONZÁLEZ SPIELBERG. Lunes, 14 agosto 2017, 00:33

Marc Márquez recibió de su propia medicina de uno de los pilotos del que era difícil esperar algo así, de Andrea Dovizioso. Y no porque el italiano no estuviese en condiciones de ganar antes del inicio de la carrera de Austria. Las Ducati llegaban como favoritas al trazado de Spielberg, y Dovizioso especialmente por ser el piloto con más galones -logrados en pista este año- de la marca italiana. Aunque no es uno de los que se ha caracterizado en su carrera deportiva por la agresividad y por salir triunfante de las peleas a cara de perro de última vuelta.

Pero esta vez lo tenía muy claro, y ante un Márquez que sacó lo mejor de sí mismo pese a no poder confirmar el favoritismo que se había ganado en la pista el viernes y el sábado, se llevó su tercer triunfo del año. Los mismos conseguidos hasta ahora por el del Repsol Honda y por Maverick Viñales, y se colocó como segundo de una general que sigue muy apretada, aunque el descalabro de las Yamaha haya dado aire al líder. «Dovizioso se merecía la victoria», afirmó con sinceridad Márquez, que ya había intuido por lo visto en el 'warm up' de la mañana y por el aumento de temperatura de la pista, que la cosa no iba a ser tan fácil.

Los dos pilotos se mantuvieron durante las once primeras vueltas de la prueba por detrás de Jorge Lorenzo, que quiso hacer con la Ducati lo que hacía con la Yamaha en los días buenos, salir como un disparo y no dejar que nadie le interrumpiese en su marcha hacia la victoria, imponiendo su ritmo. Pero lo que hace con la Ducati no es lo que podía hacer con la Yamaha, una moto que conocía a la perfección, lo que le permitía interpretarla de la mejor manera posible. Algo parecido a lo que es capaz de hacer Dovizioso con la moto roja.

El italiano se reservó en el inicio, consciente de lo importante de manejar tanto el consumo de combustible -para sacar el máximo partido a su poderoso motor-, como el de neumáticos, más si cabe por haberse decantado por la opción de neumático más blanda disponible, mientras que sus principales rivales, las dos Honda oficiales, montaban la más dura. «Por suerte nuestro ritmo era bueno y al principio no forzamos, ahorramos combustible y neumáticos», explicó Dovizioso, que reconoció que esta ha sido una de las mejores victorias de su vida, también teniendo en cuenta el factor presión.

Mano a mano

Eliminado de la pelea Lorenzo, y antes las Yamaha oficiales, la cosa quedó en un mano a mano Márquez-Dovizioso con Pedrosa por detrás intentando llegar a la cabeza después de haber tenido que remontar desde el octavo puesto en que había quedado colocado tras el entrenamiento oficial.

El italiano gestionó la presión de pelear con uno de los mejores peleadores de las dos ruedas. Hasta trece adelantamientos hubo entre los dos, cinco de ellos en la vuelta 22. Un duelo que dejó varios momentos: el de las dos motos en paralelo junto a la de Lorenzo, el de los dos primeros tocándose en plena recta y en máxima velocidad, y el intento de hacer algo mágico en la última curva de Marc Márquez, respondido a la perfección por Andrea Dovizioso, una maniobra que le valió para ganar. «Lo he intentado en la última curva. Lo he intentado, porque si no lo intento no me habría podido ir a dormir tranquilo y esto es lo que me caracteriza. Pero no ha salido como me esperaba, aunque seguro que el espectador ha disfrutado», comentó Márquez. Y disfrutaron los más de 90.000 que lo vieron en vivo y todos aquellos que lo hicieron desde la pequeña pantalla.

Mir tiene medio título

Joan Mir cumplió con el guión previsto antes de que Moto3 aterrizase en Austria. En el Red Bull Ring había ganado su primera carrera en el campeonato, una prueba a la que llegaba como líder destacado y tras ganar consecutivamente en Alemania y Brno. Las únicas dudas, si algo iba a cambiar el disputarla este año con Honda en vez de con KTM y si le iba a suponer un problema el salir desde el puesto diez. Las dos las disipó ayer. Y es que Mir se lanzó a una remontada constante, sin aspavientos, hasta alcanzar con relativa facilidad el primer puesto en la sexta vuelta.El mallorquín tiene medio campeonato en el bolsillo. En Moto2, Mordibelli fue primero por delante de Márquez y consolida su liderato en el Mundial.