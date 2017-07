Motociclismo Ángel Nieto, grave tras sufrir un accidente con un quad 01:10 Ángel Nieto. / Foto: Paco Campos (Efe) | Vídeo: Europa Press El que fuera trece veces campeón del mundo ha sido intervenido de un traumatismo craneoencefálico provocado por la colisión con un turismo pero su estado no es crítico COLPISA / AGENCIAS IBIZA Miércoles, 26 julio 2017, 15:56

El expiloto español Ángel Nieto, trece veces campeón del mundo de motociclismo, ha sido intervenido este miércoles en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza tras sufrir un accidente de quad, según han confirmado responsables del centro, quienes han aclarado que su estado es "grave pero no crítico". La intervención, han explicado, ha durado "bastante más de dos horas". No obstante, desde el centro sanitario han asegurado que, por ahora, la familia del piloto ha pedido que no se facilite información al respecto.

El accidente se produjo esta mañana en la rotonda cercana a la ITV, en Santa Gertrudis. Según han informado fuentes del Ayuntamiento de Santa Eulària, los hechos han ocurrido a las 10:25 horas cuando el cuatriciclo que conducía Nieto y otro turismo han colisionado cuando iban en dirección a Santa Gertrudis. Una ambulancia de la Unidad de Soporte Avanzado del 061 ha trasladado a Nieto a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde permanece ingresado.

La conductora da negativo en la prueba de alcoholemia

De acuerdo con el 'Diario de Ibiza', todo apunta a que la conductora del vehículo no vio que el quad en el que iba Ángel Nieto estaba frenando y lo golpeó por detrás, lo que hizo que éste saliese despedido y se golpease en la cabeza.

La Policía Local de Santa Eulària investiga ahora las causas del accidente. Según avanza la Cadena Ser, la conductora del vehículo contra el que ha colisionado el quad en el que viajaba el expiloto ha dado negativo en la prueba de alcoholemia a la que ha sido sometida.

Hasta el centro hospitalario se han acercado amigos del expiloto, entre los que se encuentran el fundador del grupo Pacha, Ricardo Urgell, y el exfutbolista Aitor Ocio.

Nacido en Zamora en 1947 y residente en Ibiza, Ángel Nieto ganó siete veces el Campeonato del Mundo de 125 cc y en otras seis ocasiones el de 50 cc. Un total de trece entorchados que adornan su palmarés, aunque él, muy supersticioso, siempre dice que son 12+1. Pionero del motociclismo español y referente de la generación de pilotos que comenzó a destacar a finales de los años ochenta, es padre de los también pilotos Gelete y Pablo Nieto, y tío de Fonsi Nieto.

Al margen de sus trece títulos de campeón del mundo, Ángel Nieto ha visto reconocida su sobresaliente trayectoria deportiva con un puñado de distinciones, entre las que sobresalen la Gran Cruz al Mérito Civil, la Orden Olímpica y la Gran Cruz de la Real Orden al Mérito Deportivo.