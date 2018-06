MotoGP Alex Rins: «Si me empiezo a presionar con que tengo que ganar, no ganaré nada» El piloto español de MotoGP Alex Rins. / Román Ríos (Efe) El catalán, que ya ha logrado un podio esta campaña, cree que su «moto puede ganar muchas carreras» pero recuerda que aún está «en proceso de evolución» BORJA GONZÁLEZ Mugello (Italia) Enviado especial Viernes, 1 junio 2018, 08:40

Alex Rins está viviendo una segunda temporada en MotoGP muy diferente a la primera. La Suzuki, gracias a un cambio en el motor, se está mostrando como una moto competitiva, lo que le ha permitido dar un salto de calidad que se ha traducido en su estreno en un podio de la clase reina (Argentina) y con una renovación hasta 2020 por la casa japonesa, 'enamorada' del estilo del piloto barcelonés de 22 años.

Pregunta. Después de un año en MotoGP, con las carreras que se perdió por lesión en 2017, ¿siente que ya es plenamente un piloto de la categoría o aún le falta algo?

Respuesta. No, creo que estoy completamente integrado, en el campeonato y con la moto. Sé, y es obvio, que tengo menos experiencia que el resto de los que están aquí, pero sé que soy bueno, que no soy manco.

¿Qué valor le da al hecho de haber cerrado su renovación con Suzuki tan rápido?

Esto me hace sentir más confiado, confiar más en el proyecto. Y si he dicho que sí tan rápido no es ni por el sueldo ni por cosas así, si no por ese proyecto y por las ganas que tienen de ganar, no por otra cosa.

¿Y qué cree que han visto ellos para hacer este movimiento?

Yo creo que ellos quieren ganar. Y yo también quiero hacerlo. Se ha visto que la moto es competitiva, la hemos evolucionado mucho respecto al año pasado, y a lo mejor esto les ha dado la confianza como para que decidan que siga formando parte de este proyecto.

Y esto le impone una exigencia mayor: dejará de ser un novato en MotoGP para liderar un box oficial.

No sé qué exigencia me pondrán. Sé que ellos van a querer ganar, y yo sé que tengo una moto competitiva para hacerlo. Entonces, me lo tengo que tomar con calma. Si me empiezo a presionar con que tengo que ganar no voy a ganar nada.

¿Está convencido de que esta moto a día de hoy está preparada para ganar o todavía hay áreas que mejorar?

Bueno, yo creo que esta moto puede ganar muchas carreras. ¿Ganar un campeonato? Estamos en proceso de evolución.

¿Le está viniendo bien que Iannone haya recuperado la competitividad?

Sí, al final Andrea es un piloto muy bueno. Le ha costado la adaptación y creo que ahora está perfectamente adaptado a la moto, y lo está demostrando. En pretemporada fui yo muchísimo más rápido que él, incluso en las dos primeras carreras, y ahora él está siendo más rápido que yo. Hay que ser realista, ver que no es mal piloto y que con esta moto va bien. Es obvio que si el piloto de al lado va rápido eso te ayuda, no es que me exija más, pero siempre es al primero al que quieres ganar, a tu compañero de equipo.

Iannone ya ha anunciado que no seguirá, y parece que su sitio lo ocupará Mir, un novato, lo que le convertiría en claro número 1. ¿Cambia esto algo?

Me da igual. Sin que quede muy de sobrado, desde que estoy en el Mundial en casi todos los equipos he sido, no diría que el número 1, pero sí un piloto que ha desarrollado su moto. Y me han hecho caso. Para este año, junto con mi técnico, Manu (Cazeaux), hemos pedido una serie de cosas que al final se han hecho, y que desde luego están yendo bien para los dos pilotos que estamos en este equipo. Realmente no me importa nada tener al lado a ninguno de los pilotos de los que se ha estado hablando, Lorenzo, Mir o Morbidelli, yo sé que tengo que seguir mi camino. Tener un piloto inexperto en la categoría al lado me da igual, porque yo tengo mis objetivos.

¿Tiene alguna espina clavada por no haber sido aún campeón del mundo? Lo rozó en Moto3, después en Moto2.

No pienso, sin más. No hemos sido campeones del mundo por cosas que han ido pasando. No nos vamos a quedar estancados mirando el pasado, hay que evolucionar, mirar hacia el futuro y aprender de los errores que hemos cometido.

Desde fuera Márquez está dando la sensación, junto a su Honda, de ser superior al resto. ¿Desde dentro lo percibe de la misma manera?

Marc es un gran piloto, y quien diga lo contrario, miente. Es un piloto con mucha experiencia, con mucho talento. Este año la moto que tiene se adapta muy bien a él y va muy bien, por lo que pide, por su estilo de pilotaje. Si lo sigue haciendo así puede ganar el Mundial. Desde luego que los que estamos al lado no se lo vamos a poner fácil, pero en carrera está demostrando un nivel un poco más alto que los demás.