«Ganar será caro pero lo probaré»

Maverick Viñales apretó hasta el final para quitarle la pole a Marc Márquez, aunque el de Honda se llevó el gato al agua en el último suspiro… y a rueda de Valentino Rossi. Viñales, además, tuvo un pequeño encontronazo con su compañero de equipo en el entrenamiento oficial.

¿Qué ha pasado con Valentino? El calentón que has tenido, lo que habéis hablado después…

Nada especial, simplemente había mucho lío en el sector tres. Ya venía en una buena vuelta, me sentía bien para intentar hacer otra vuelta rápida a la segunda. En ese sector había muchos pilotos parados, uno de ellos era Valentino. He intentado pasarle por fuera para tratar de acabar mi vuelta pero ha sido prácticamente imposible. Al final, nada, los pilotos españoles siempre somos mucho de sangre y por eso el momento eso. Pero luego, nada. Pensándolo fríamente es una tontería y todo correcto.

No te has cortado, incluso te has puesto de pie encima de la moto.

Por supuesto, no me corto por nadie, nunca, en la vida nunca me he cortado por nadie. El momento de la pista lo tiene todo el mundo. Lo hubiera tenido con otro piloto, quiero decir, no especialmente porque sea Valentino u otro, en ese momento venía en una buena vuelta, sabía que en la siguiente podía hacer un buen tiempo y la primera tanda ha sido un poco rara, no he podido prepararlo bien para la segunda. Nada, cosas de la pista. Se queda todo ahí.

En relación con los rivales, ¿cómo te ves para mañana?

Ganar será caro, será caro, pero lo probaremos, por supuesto. Creo que dando nuestro cien por cien y mejorando un poco la moto en ese segundo sector y el tercero podemos ser muy fuertes. De cara al final de carrera hemos trabajado muy bien y sabemos que la goma aguantará. Tenemos un buen set up para el final de carrera, así que yo intentaré salir, dar el cien por cien al principio y si luego puedo hacer alguna estrategia la haré, por supuesto.

¿Hubiera sido importante a nivel moral haberle quitado la pole a Márquez, o varía poco salir primero o segundo?

Siempre varía. Tienes un reloj… (NdR: en referencia al premio que reciben los pilotos que logran el mejor tiempo en entrenamientos)

¡Será que no tienes para comprarte uno!

¡Es igual, como ese hay pocos! Realmente quería la pole y he apretado, he apretado al doscientos por ciento la moto. Se veía en la telemetría, que en cada curva iba al máximo. Un poco agridulce, contento porque hemos rodado muy rápido y hemos podido plantarle cara, pero quería batirle en la pole. En cualquier caso, felicitarle porque ha hecho una gran vuelta.

¿Qué tipo de carrera te imaginas? Tiene pinta de que vamos a ver el primero duelo Viñales y Márquez.

Yo espero que tanto yo como Marc podamos tener pista libre al principio y apretar y sacar el máximo. Y darlo todo. Espero poder batallarle, sobre todo al principio, aguantarle e ir con él hasta el final. Yo creo que será importante seguirle, sobre todo en el segundo y en el tercer sector para ver si tiene alguna línea distinta.