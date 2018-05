Glückmann, un 'gentlemen' entre los Clásicos El piloto malagueño participa con un equipo de amigos en las 24 Horas de Ascari GABRIEL GARCÍA Jueves, 24 mayo 2018, 18:48

La competición de las 24 Horas de Resistencia en Ascari, para coches con más de 25 años, está aportando muchas noticias, algunas heróicamente curiosas, como que una furgoneta C15 se meta en el Top 16 y gane su categoría. Otra fue la presencia al volante, y al pie del cañón, de un 'gentlemen driver', un caballero de la conducción, un señor de las carreras entre clásicos pilotos y clásicos coches, que en su ocio, en el poco tiempo que le deja libre la medicina, siempre está listo a mostrar su buen hacer, y que en éstas páginas nos ha brindado más de una vez su acertada opinión sobre la Fórmula 1.

Y no nos referimos a su dilatada y alabada trayectoria como cirujano, no. Tampoco, aunque sea justo reconocerla, a una singladura con grandes momentos, campeón andaluz de karts en 1975, -aquella famosa pista de Villa Rosa-, la participación en los Grandes Premios Marlboro de Puerto Banús a mediados de los 80 y las Subidas Montes de Málaga con el R5 Turbo, su acertada participación en la Fórmula Ford o ya como Team Manager del Glückmann Racing en el Open Fortuna by Nissan del 98 que ganó un 'tal' Marc Gené, hoy en Ferrari. Toda esta amplia y exitosa singladura ya fue reconocida por la Federación en 2015, y en otros premios. La referencia actual es a ese equipo costeado por ellos, sobre un vetusto Golf III que les dio muchos problemas mecánicos, que integraron Javi Sánchez, que dobló con la C15, Luis Barrios, Álvaro Ocharavia y el ´motero' Manuel Rios, junto al propio Enrique Glückmann, que demostró que, pese a ir cumpliendo años, lo importantes es mantener joven, muy joven, el espíritu, y así consiguieron terminar una carrera de 24 Horas.