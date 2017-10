Fernando Alonso anuncia que en 2018 seguirá en McLaren Alonso camina hacia el 'paddock' en Sochi (Rusia). :: efe A sus 36 años, se asegura una decimoséptima campaña en la Fórmula 1 y habló de un acuerdo de larga duración EFE Viernes, 20 octubre 2017, 00:36

madrid. Fernando Alonso, campeón del Mundo de Fórmula 1 en 2005 y 2006 con Renault, anunció ayer a través de un vídeo de la escudería su continuidad en 2018 como piloto de McLaren, en un acuerdo que el español posteriormente describió como «de larga duración». Alonso, de 36 años y con 32 victorias -la sexta mejor marca histórica-, disputará así su decimoséptima temporada en la categoría reina del automovilismo, en la que espera tener un coche competitivo tras el acuerdo de Renault para motorizar a la escudería inglesa, después de tres años con Honda en los que los resultados distaron de lo esperado.

«Es fantástico poder prolongar mi relación con todo el equipo de McLaren. Mi corazón siempre me ha dicho que me quede y me siento en casa aquí. Es un equipo maravilloso, lleno de gente increíble, con un calor humano y una cordialidad que yo nunca he vivido en otro sitio en la Fórmula 1. Estoy muy contento de pilotar aquí», declaró Alonso en un comunicado de la escudería.

«No se nos olvidó ganar»

«Igual de importante es el hecho de que McLaren tiene los recursos técnicos y el músculo financiero para ganar carreras y mundiales pronto. Aunque los últimos años no han sido sencillos, no se nos ha olvidado cómo ganar, y creo que lo podemos volver a conseguir pronto», agregó el asturiano.

Zak Brown, director ejecutivo del McLaren Technology Group, explica que está «encantado de poder confirmar que Fernando se quedará en McLaren» porque el español «ha sido un gran activo para toda la organización en los últimos tres años, es un gran individuo y es uno de los pilotos más completos y habilidosos de los últimos tiempos».

Finalmente, Eric Boullier, director deportivo de la escudería McLaren Racing, dijo que con su renovación Alonso siempre le ha dejado claro que «ama a este equipo». «No puedes pedir un mejor piloto para conseguir un buen resultado los domingos que Fernando, y creo que todo el mundo de la Fórmula 1 estaría de acuerdo con esa afirmación», comentó.