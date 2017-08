AUTOMOVILISMO Alonso saldrá el último en Monza tras cambiar el motor de su McLaren EFE. Viernes, 1 septiembre 2017, 00:50

El español Fernando Alonso (McLaren-Honda) saldrá desde el fondo de la parrilla en el Gran Premio de Italia, ya que cambiará el motor de su monoplaza, según confirmó él mismo ayer en su comparecencia ante los medios escritos en el circuito de Monza, sede de la prueba. «Saldré último, porque no sabíamos si cambiar el motor o no; y hace diez minutos me lo confirmó el equipo, que saldremos con la (evolución) 3.7, así que lo haremos desde atrás del todo», comentó.