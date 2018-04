Alonso vuelve a hacer «la mejor carrera» de su vida

Ya se ha vuelto un clásico: Fernando Alonso ha hecho la mejor carrera de su vida. O así describe su actuación en Azerbaiyán, como hizo antes en otras pruebas. «Estoy contento por los puntos, seguramente ha sido la mejor carrera que he hecho en mucho tiempo o la mejor de mi vida», dijo, sonriente. Y es que no fue una prueba fácil, que comenzó con un serio incidente. «Llegué al garaje de milagro sin dos ruedas, alerón ni fondo. Salí con el coche de seguridad, me dijeron que el coche estaba muy dañado y pensaba que no iba a terminar pero empecé a adelantar coches, ganamos posiciones al final con el 'safety car'. Sorprendente el resultado con un coche medio roto», se congratulaba el español.

En sus palabras, fue «una carrera muy loca» en la que logró un séptimo puesto construido sobre bases de «persistencia y pundonor». «Nadie habría llegado al 'pit lane' con el daño que nosotros teníamos, y ni aparcamos ni hemos retirado el coche, luego hemos luchado cada décima y cada vuelta. Creo que seguramente ha sido la mejor carrera de mi vida», repitió.

Alonso se asienta en el sexto puesto de la clasificación, con 28 puntos, tras acabar séptimo en las últimas tres carreras.

Si Fernando Alonso estaba contento por el séptimo puesto, para Carlos Sainz el quinto fue algo sin igual. Su mejor carrera esta temporada vino marcada por un buen arranque, pero el fuerte desgaste de sus neumáticos le complicó demasiado. Eso sí: soñó con lograr ese ansiado primer podio.

«Hemos atacado al principio con el ultrablando y luego fue algo deprimente, ya que después de rodar casi en posiciones de podio, he tenido que parar en la vuelta 15 y remontar posiciones. La estrategia era ser muy agresivos al principio y ver después qué pasaba», destacó.

El problema para Sainz es que el Renault aún está un paso por detrás de sus rivales. Al final de la prueba no pudo aprovechar el estado de las ruedas de Sebastian Vettel, cuya colada le costó destrozar un neumático. «Un Ferrari con un plano sigue siendo medio segundo más rápido», se lamentaba al respecto. «Nos ha ganado Force India porque tiene mejor coche aquí. En estas condiciones, el propulsor Mercedes tira mucho. Me vi peleando por el podio», se resignaba, sonriente, porque recordó que en este coche aún no se siente al cien por cien contento. «Son buenas noticias, significa que queda mucho por llegar todavía. Llegar ahora al GP de España, que se me suele dar bien, es fantástico», dijo.