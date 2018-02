Alonso arranca con un susto Fernando Alonso observa la rueda que perdió al comienzo de su serie de vueltas en Montmeló. :: efe Un problema en una tuerca empaña el comienzo de la pretemporada para el asturiano, en un día marcado por el frío y la lluvia en Barcelona DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Martes, 27 febrero 2018, 01:15

barcelona. En un momento en el que los 'remakes' están a la orden del día en el cine, en general, y en el de terror, en particular, no podía faltar un susto en la primera jornada de entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 en este 2018. Y no podía ser otro protagonista que Fernando Alonso. Había pasado poco más de una hora desde que se dio el banderazo de salida cuando en la fría mañana del Circuit de Barcelona-Catalunya aparecía una bandera roja causada por un monoplaza que se había quedado tirado en la entrada a la recta de meta. Era un monoplaza de un color que ya es 'trending topic' en la Fórmula 1: papaya. Efectivamente: Fernando Alonso veía cómo su mañana se arruinaba por culpa de una avería mecánica, aunque no era por motor, algo que ya supone un cambio de guion con respecto a las últimas temporadas. Alonso se quedó tirado en la grava por culpa de una tuerca defectuosa, dijeron de manera oficial desde McLaren. El piloto español, con cara de pocos ánimos, se fue al 'box' con el buje roto en la mano, para que lo estudiasen los mecánicos y lo intentasen arreglar.

Fue un inicio un tanto abrupto de una pretemporada en la que todos los equipos tienen puestas muchas esperanzas, incluido el propio Fernando Alonso. Aunque la sesión matutina se zanjó con sólo 10 vueltas, acabó el día con muchas más, hasta un total de 42. No era lo esperado, ni mucho menos, pero los test son para probar y poder romper 'a gusto', sin miedo a penalizaciones. El quinto puesto final del español, con el mejor 'crono' parcial de la sesión vespertina, le permitió superar a un Carlos Sainz que apenas pudo completar 26 giros al circuito barcelonés.

Mercedes mete miedo

Como en todo buen 'remake' de una película de terror, la presencia de un malo identificable y con un carisma identificable por todos. En la Fórmula 1 actual, ese 'villano' al que todos los demás quieren derrocar es Mercedes. Nadie pensaba que iban a estar atrás, y no lo estuvieron ni siquiera por la tarde, cuando la temperatura cayó de manera radical hasta que se puso a llover.

Con 58 vueltas, y sin apretar, Valtteri Bottas realizó un ensayo de carrera en la mañana, antes de darle el testigo a su compañero, un Lewis Hamilton que debido a la lluvia no pudo ensayar todo lo que quiso. La labor de la tarde, dedicada a ensayar con neumáticos de lluvia y hacer paradas en 'boxes', fue más anecdótica que otra cosa, si bien todo apunta a que van a volver a ser los líderes de la categoría. El primer día de la pretemporada 2018 acabó con Daniel Ricciardo con el RB14 al frente de la tabla de tiempos y casi 100 vueltas dadas.

Fue una jornada difícil para todos los pilotos. Las bajas temperaturas que azotaron el circuito catalán, y que se espera que vayan a peor conforme avance la semana (podrían cambiar el miércoles por el viernes) dejaron muy pocas posibilidades de sacar lecturas útiles.