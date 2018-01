Brillo español para comenzar en Daytona, pero no Alonso

No va más: después de la sesión de entrenamientos libres de este viernes, Fernando Alonso afrontará su primera gran cita con la resistencia, antes de dar el salto a su sueño de correr las 24 horas de Le Mans. Daytona se ha convertido (con permiso de Montecarlo, donde se disputa este fin de semana el mítico rally) en el centro del automovilismo mundial, y la presencia del asturiano arrastra a buena parte de la atención mediática. Incluso pese a que sus opciones de victoria son mínimas, algo que ya se preveía tras el fin de semana del ROAR y que se confirmó en el primer día de trabajo de la gran cita.

El jueves se disputó el grueso previo a la carrera de este fin de semana. Fernando Alonso, Phil Hanson y Lando Norris se llevaron el protagonismo, pero ni mucho menos los resultados. Y es que el día empezó mal. Hanson, el más experimentado de los tres en estas lides, se estrelló en los primeros libres, y dejó sin poder rodar a sus compañeros en la primera tanda. No fue el comienzo que esperaban, desde luego, pero después en los siguientes libres tampoco mejoró mucho el asunto. En una tanda bastante accidentada (dos banderas rojas, retraso de cinco minutos para los prototipos no previstos), Lando Norris se pasó de velocidad en el pit-lane dos veces por lo que les castigaron a todo el equipo con un ‘drive through’ que tendrán que cumplir en carrera.

Cualquiera podría cargar las tintas contra los compañeros de Alonso, a los que saca casi dos décadas, pero el propio piloto español tampoco es que se saliera en la clasificación. El asturiano fue el elegido por el equipo para dar la corta tanda valedera para conseguir la posición de parrilla, y ahí es donde se le vieron las costuras al United Autosport. Un prototipo de la categoría LMP2 tenía imposible pelear por la pole, que hasta cierto punto es relativa para una carrera de 24 horas. Pese a quedarse a sólo 9 décimas del tiempo de Renger Van Der Zande (que confirma el favoritismo de Cadillac para esta carrera) y ser el mejor de los Ligier, Alonso no pasó de la 13ª posición. Consiguió meterle más de un segundo al otro coche del equipo, pilotado en esta sesión por Bruno Senna, y que saldrá 16º.

En las categorías de GT, los españoles Antonio García saldrán primero (en GTLM) y Miguel Molina segundo (en GTD)

Van Der Zande logró una pole de las que hacen historia: sólo 7 milésimas sobre el veterano Helio Castroneves, que se quedó con cara de no creérselo. Robin Frijns, un nombre que no les sonará lejano a los aficionados a la Fórmula 1, logró meter su coche con el 6º tiempo, posición en la que saldrá el español Dani Juncadella y el piloto de Williams F1 Lance Stroll.

Mientras que en prototipos los españoles no tuvieron muchas opciones, sí que podrán dar una alegría a la afición en los GT. Jan Magnussen, padre del piloto de Fórmula 1 Kevin Magnussen, logró una memorable pole en la clase GTLM (la primera división de su categoría), con lo que el español Antonio García partirá desde la primera posición para hacerse con una victoria que puede llevarle a los primeros lugares de los titulares, pese a que la presencia de su viejo amigo Alonso les deje en un posible segundo plano. En la otra clase de GT, los GTD, Miguel Molina llevó su Ferrari 82 del equipo Risi Competizione a la segunda posición.

No obstante, tanto estos buenos resultados de García y Molina, como los más discretos de Juncadella y Alonso hay que cogerlos con pinzas: en una carrera de 24 horas, la posición de salida no es, ni mucho menos, vital. No obstante, el rendimiento mostrado tanto en los libres como en la propia clasificación sí puede ayudar a dejar claro que, salvo sorpresa y caos, Alonso tendrá muy difícil conquistar sus primeras 24 horas.

Antes de ponerse en marcha la prueba, que arranca el sábado a las 20:40 (hora peninsular española), este viernes habrá una nueva tanda de libres para acabar de rematar, probar y ensayar de cara a la prueba. La carrera sólo se podrá ver en España a través de la plataforma BeIn Connect, con la narración de Josep Lluis Merlos (con amplia experiencia en retransmisiones de Fórmula 1) y un equipo de expertos en categorías que, gracias a la presencia de Alonso, están ganando cada vez más adeptos en España.