El ridículo de McLaren continúa en el desierto

Fernando Alonso afirmaba después del tercer abandono en tres carreras que pensar en la cita de Indianápolis iba a ser un soplo de aire fresco, pero hasta que llegue el 28 de mayo en el que incluso los que estén en Mónaco van a mirar hacia Estados Unidos, tendrá que atravesar en el desierto los 40 días hasta la carrera. Lo primero, esta misma semana. Ayer los monoplazas volvieron a ponerse en marcha en Baréin, donde McLaren hizo otro ridículo espantoso (sólo hubiera sido peor si hubieran roto los dos al principio, y les ‘falló’ Alonso).

Y nada cambió, McLaren dio muestras de los graves problemas de su proyecto, ya no del coche. El británico Oliver Turveysólo pudo completar dos vueltas de instalación después de que se reprodujeran los problemas de fiabilidad en su McLaren-Honda. El piloto probador del equipo se vio imposibilitado para marcar un tiempo por un fallo en la unidad de potencia de su monoplaza por una fuga de agua en el ‘KERS’.

El piloto asturiano no estará en el co, y vivirá pegado al ordenador y el teléfono en contacto con los ingenieros, técnicos y el resto del equipo que forman Andretti Autosport. El primer contacto le servirá para conocer un poco más del coche que va a llevar. Su comportamiento, reacción, aceleración, agarre. Todo eso hasta que no se ponga al volante no lo va a conocer del todo, pero lo que le puedan contar desde Andretti será bienvenido. Alonso deberá demostrar esa cualidad que tanto se le ha elogiado en toda su carrera deportiva, tanto en Fórmula 1 como antes: la inteligencia para prever los imprevistos. En la Indy este factor es fundamental: los coches de seguridad (allí son ‘pace car’, no ‘safety car’) están prácticamente garantizados. Si sabe cómo gestionar los rebufos, algo que fuera de toda duda conoce bien, el desgaste de los neumáticos y el combustible, Alonso tendrá opciones de dar la campanada.