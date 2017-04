El sancionado Sainz acusa a Stroll: «Ha preferido jugársela»

Antes de conocer el castigo de tres posiciones en la parrilla del GP de Rusia, además de dos puntos en la superlicencia, Sainz acusó a Stroll: «Creo que simplemente no me ha visto, no me esperaba ahí. Yo no me he pasado de frenada. No entiendo cómo si estás luchando por posición no dejas un coche de margen. Si hubiera trazado por fuera, habría salido delante de mí. Ha preferido jugársela». No obstante, esta vez Stroll no fue el culpable. Si bien queda claro que no tiene aún la experiencia suficiente como para tener claro que en esa frenada es un punto crítico, especialmente si quien te quiere pasar sale de boxes, Sainz frenó demasiado tarde, y cuando quiso rectificar Stroll ya había trazado por la línea normal.