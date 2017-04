PILOTOS SUPERIORES

El Gran Premio de China marca el verdadero comienzo del Mundial de Fórmula 1, pues la carrera de Australia es una prueba totalmente atípica, donde suceden muchas cosas que luego no vuelven a verse en el resto de la temporada. La victoria de Hamilton en Shanghai parece devolver el orden natural de las cosas, pero también es cierto que actualmente hay pilotos muy por encima del valor del coche que pilotan. El inglés dominó la carrera china desde la calificación y cada vez que Vettel se le acercaba a una distancia relativamente peligrosa, le respondía marcando una vuelta rápida que volvía a poner las cosas en su sitio. Es verdad que lleva el mejor coche de la parrilla, pero su estado de forma actual es excelso.

Tampoco no es menos cierto que hemos echado de menos a Nico Rosberg. Mucha gente, yo incluido, le menospreciamos como piloto en su pugna con Hamilton, hoy hemos visto cómo el nuevo fichaje de Mercedes, Valteri Bottas, se diluía en las cambiantes condiciones de la pista, cometía errores y sólo lograba terminar en una retrasada sexta posición, algo que sabe a muy poco llevando un Mercedes, y hemos puesto en valor el gran mérito de Rosberg para derrotar la pasada temporada a un Hamilton que está verdaderamente en su mejor momento de forma.

Lo mismo podemos decir de Sebastian Vettel, el alemán saca hasta la última décima de su coche, algo que su compañero de equipo Kimi Raikkonen no es capaz de hacer, y demuestra cada día que el Ferrari ha mejorado mucho y está muy cerca de los coches alemanes en condiciones de carrera, pero que necesita una estrella detrás de su volante.

De Verstapen no vamos a descubrir aquí su enorme talento, siempre lo he defendido, pero en este Gran Premio ha estado colosal; remontó desde el puesto dieciséis al segundo y sólo cedió su posición al final a Vettel, y ello producto de la competitividad del Ferrari y del potencial del alemán. El joven holandés es de los pilotos que cuando llega, no necesita muchas vueltas para pasar, llega y pasa, y eso lo distingue de la mayoría de pilotos actuales de Fórmula 1, y es que me atrevería a decir que hoy en día hay cuatro pilotos claramente por encima del resto, y esos son Hamilton, Vettel, Verstapen y Alonso.

Y ya que hablamos del español, mencionaré que hoy me ha parecido la mejor carrera desde que esta en McLaren. Lograr defenderse por momentos de los ataques del Mercedes de Bottas y estar hasta su abandono en el sexto puesto resulta increíble con el coche del que dispone. Es una verdadera pena que Honda no termine de acertar y logre darle un coche con el que el asturiano pueda competir. Por fin, parece que ha dado un ultimátum a los japoneses y si en Julio no tiene un coche digno, todo indica que tratará de buscar aire en otra escudería, situación verdaderamente compleja, pues no hay ningún equipo donde pueda ir actualmente y que le pueda garantizar un mínimo de posibilidades de éxito a corto plazo. Y para que vaya quedando claro, Hamilton preguntado después de la carrera si Alonso podría ir a Mercedes en 2018, y dijo que «es una situación que no se dará». Me imagino que se habrá preocupado de incluir una cláusula en su contrato vetando al español, para evitar situaciones como las que vivieron juntos en la anterior época en McLaren. Hasta Baréin