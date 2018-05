MÓNACO, SIEMPRE DIFERENTE

Cuando la Fórmula 1 llega a Mónaco siempre puede esperarse cualquier cosa y siempre diferente. El trazado del Principado normalmente depara pocas sorpresas el día de la carrera, pero las jornadas previas están cargadas de actividad. Este año no ha sido una excepción y quizás hemos visto la carrera más aburrida de los últimos años, lo que ya se preveía desde el último entrenamiento libre, cuando Max Verstappen volvía a hacer una de las suyas y estrellaba su coche contra los guardarraíles, lo que le impidió salir a la sesión de calificación para la parrilla de salida. Y ahí se acabaron sus posibilidades de ganar en Mónaco tras haber dominado todos los entrenos del fin de semana, dejándonos de paso sin el duelo que podrían haber tenido los dos Red Bull. El holandés, que tiene un talento natural impresionante, debería buscar a alguien que lo aconsejara y dirigiera, pues está tirando por la borda muchas oportunidades de ganar por exceso de precipitación.

Red Bull demostró, una vez más, que el genio de Adrian Newey está presente y que hoy por hoy tiene el mejor chasis en circuitos donde la tracción mecánica prevalece sobre la potencia. Si los 'energéticos' tuvieran un motor a la altura de Mercedes o Ferrari, no me cabe duda de que estarían luchando y seguro que ganando carreras. Si a ello unimos la garra de sus pilotos, es entendible que estén desesperados buscando un suministrador de motores que les permita competir por el campeonato, lo que a día de hoy es muy difícil con el motor Renault. Ricciardo se adjudicó la 'pole position' con una superioridad impresionante, y sin la presión de su compañero de equipo, sólo tenía que aguantar en la salida para ganar en Mónaco. Dominó la prueba para terminar adjudicándose la carrera de forma agónica, tras perder por avería la parte de potencia eléctrica de su motor. De esta forma, la suerte le devolvió la carrera que debió haber ganado el año pasado, pero realmente este año el australiano no tuvo el más mínimo rival.

Vettel, con su segunda posición, le recortó tres puntos a Hamilton en el campeonato y pone de manifiesto que Mercedes tiene un gran coche, pero no el mejor en todos los circuitos, mientras que Ferrari parece haber dado con la tecla del uso de los nuevos Pirelli y funciona bien en casi todas las pistas (y me atrevería a decir que en determinados circuitos por encima de los alemanes). Sólo falta saber si la fiabilidad no le jugará una mala pasada, como la pasada temporada, para que el campeonato vuelva a tener emoción.

Y como Mónaco siempre es diferente, aquí volvieron las chicas y el glamour a la parrilla de salida. Los últimos cambios no han gustado a nadie, incluidos los propietarios del campeonato, que pienso que se han visto obligados por la tendencia actual de la igualdad de género a quitar de las salidas una imagen que, nos guste o no, pertenece a la Fórmula 1. Espero que esa tendencia continúe, eliminando los manidos tópicos de desigualdad entre hombres y mujeres.

Para terminar, dos apuntes. Desastroso fin de semana para Williams, que comenzó muy bien y al que las circunstancias luego terminaron destrozando. Lo mismo que al equipo Haas, al que Mónaco se le atragantó desde el principio, han tenido hasta ahora el cuarto mejor coche de la parrilla, pero el pasado fin de semana fueron invisibles.

Hasta Canadá.