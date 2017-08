Mechaal alza la mano y se mete en la final del 1.500 El hispano-marroquí, valiente desde el comienzo, tira de su serie, demasiado lenta, para terminar clasificándose quinto M. OLMEDA MADRID Sábado, 12 agosto 2017, 00:52

Adel Mechaal estará el domingo en la final del 1.500, y eso que no lo tuvo fácil. Con la séptima mejor marca de su serie, necesitaba una carrera rápida para, en caso de no clasificarse entre los cinco primeros, hacerlo con uno de los dos mejores tiempos. Pero los kenianos, llamados a liderar la prueba desde el inicio, decidieron dejarle a otro la responsabilidad de tirar del carro, a sabiendas de que en el último sprint son invencibles. No fallaron.

El testigo lo recogió desde un primer momento, valiente, Adel Mechaal. El hispano-marroquí dudó durante buena parte de la carrera si romperla o esperar su momento al final, y fue a falta de 800 metros cuando atacó definitivamente. Obtuvo respuesta por parte de Manangoi e Iguider, que en el paso por la campana le dejaron atrás. Parecía entonces que la final se esfumaba, pero Mechaal sacó el orgullo para mantenerse en la pugna por la quinta plaza con el propio Iguider en la última recta. Allí sencillamente lo arrolló.

España volverá a tener representación en una final de 1.500 tras las ausencias en Moscú 2013 y Pekín 2015, aunque estar en las medallas como en los noventa hicieron Fermín Cacho y Reyes Estévez parece una utopía.

No podrá pelear por ellas Sabina Asenjo en el disco, tras caer eliminada con un lanzamiento de 57 metros exactos en su primer intento. En los dos restantes, buscando superar los 61 metros que le hubieran valido para entrar en la final, realizó sendos nulos.

En el ecuador del decatlón, los españoles Jorge Ureña y Pau Tonnesen son noveno con 4.223 puntos y vigésimo primero con 4.036, respectivamente, aunque lejos de los grandes favoritos. Ambos dieron el do de pecho en la altura, donde empataron en la segunda posición saltando 2.08 metros. Menos afortunada fue su participación en el 100, el 400, la longitud y el peso, donde no fueron capaces de colocarse entre los diez primeros.