Theresa Zabell: «Me ha hecho mucha ilusión ver a Regino y Javier cumplir su sueño» La medallista olímpica Theresa Zabell, junto a Sonia Lafuente, Javier Fernández y Regino Hernández, en el centro de la imagen / SURx La doble campeona olímpica fuengiroleña, como vicepresidenta del COE, vivió en Vancouver el debut de ambos MARINA RIVAS MADRID Domingo, 18 febrero 2018, 01:08

En aquella primera aventura olímpica de los dos jóvenes deportistas hubo también una malagueña más, aunque con un papel diferente. La regatista más laureada de la historia de España, Theresa Zabell, acudió a Vancouver 2010 para apoyar al equipo nacional, por aquel entonces como vicepresidenta del Comité Olímpico (COE). Una visita de la que recuerda sus primeras impresiones junto a Regino Hernández y Javier Fernández, como afirma para este diario. «Me acuerdo muchísimo de los dos, con Javi coincidí mucho, porque empecé a seguir su carrera desde que era muy jovencito y a Regino también fui a verlo competir», asegura la fuengiroleña. A lo que añade a su historia: «La esperanza de que consiguieran medalla, siempre estuvo ahí, aunque estuvieran debutando. Luego los he ido siguiendo y los he visto crecer como deportistas. Estos días nos han hecho madrugar mucho a todos, pero me ha hecho mucha ilusión verlos cumplir su sueño».

No sólo eso, sino que además, guarda una grata coincidencia con el’ snowboarder’. Así lo explica: «Después de los Juegos de Vancouver, fui a un acto del Colegio San Francisco de Asís en Fuengirola que fue donde cursé mis estudios, y justo me dijeron que él también estuvo estudiando allí. Mira que es casualidad», rememora Zabell. Después de aquella cita olímpica, perdió el contacto con Regino al desvincularse más tarde del COE, sin embargo, como costasoleña y amante del deporte, no tardó en celebrar el éxito del ‘rider’. «Lo he felicitado por las redes sociales», asegura. Y continúa: «Me parece genial que otro malagueño se haya podido traer otra medalla olímpica para España y para Málaga. Ojalá lo pueda ver en persona pronto». Palabras de una malagueña que ya sabe lo que se siente al traer consigo a su tierra hasta dos preseas de los Juegos, en su caso de oro (doble campeona olímpica). Hito que la convirtió en su momento y, hasta el día de hoy, en la mujer con más metales de este tipo en la historia del país.