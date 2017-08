El veleño Gonzalo Noguerol se marca Estados Unidos como meta

Cuando tenía apenas seis años, Noguerol acudía a los campos de golf de Baviera, lugar que tenía a tan solo 300 metros, ya que vive junto a este complejo deportivo. Este joven caleteño comenzó a sentir una fuerte atracción por este deporte, así que comenzó a acudir regularmente a Baviera Golf para entrenarse. En poco tiempo, sus entrenadores empezaron a ver en él a un joven con talento y potencial.

Por ello, cada vez comenzó a realizar sesiones de trabajo más exigentes. Actualmente, continua perteneciendo a la disciplina del Club Baviera. En verano se entrena hasta cinco horas al día, y en invierno alrededor de tres horas prácticamente cada jornada. El joven confiesa que el golf le roba mucho tiempo, aunque los estudios siempre son lo primero: «Es cierto que últimamente no he podido dedicar tanto tiempo a entrenar, porque he tenido que estudiar bastante para acabar Bachillerato y preparar la Selectividad. Por eso, y por el fallecimiento de un familiar, he entrenado menos. El golf es un deporte donde parece que no, pero hay que entrenar mucho».

Éxitos

Su primer gran éxito llegó hace dos años, cuando la Federación Andaluza de Golf le seleccionó para una concentración. Hay que recordar que Andalucía es campeona de España por selecciones autonómicas y a su vez de Europa. El veleño, además, logró estar en el 'top' diez cadete en 2015, ser subcampeón en el Campeonato Puntuable de Andalucía de Almería, 12.º en el Campeonato Absoluto de Andalucía y 'top' 10 del Campeonato de Andalucía sub-21.

En cuando al futuro su idea es emigrar al otro lado del charco, asegura: «Mi idea esta temporada es entrenarme y poder ir a la mejor universidad posible de Estados Unidos. Ya tengo aprobada la selectividad americana, así que será un año de jugar mucho y pasar muchas horas con el golf, pero no me queda otra. Espero subir el nivel, y el año que viene me gustaría estudiar marketing o algo enfocado aeste deporte».