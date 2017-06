«A veces es muy ingrato este trabajo, el tener que mendigar» Pepa Moreno, durante la entrevista ayer con este periódico. / Salvador Salas Sin suficientes apoyos económicos aún, el Rincón Fertilidad Málaga tiene dos semanas para resolver si se inscribe para debutar en Europa PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 22 junio 2017, 00:47

La primera pregunta es casi obligada: ¿puede el primer club de balonmano malagueño que accede a un torneo europeo (la Challengue Cup) quedarse fuera de él por cuestiones económicas? Y la respuesta es afirmativa, de un modo descorazonador. Pepa Moreno (Málaga, 1978), la presidenta del Club Balonmano Málaga Costa del Sol –desde hace tres años conocido por su principal patrocinador, Rincón Fertilidad– busca a marchas forzadas soluciones en forma de esponsorización para llegar a tiempo al plazo de inscripción, en la primera semana de julio. El presupuesto de la entidad tendría que crecer en torno al 50 por ciento (fue de 170.000 euros la pasada campaña) para solventar el entuerto. Moreno, 26 años ligada al balonmano y retirada oficialmente como jugadora hace apenas un mes, analiza la situación.

–Debe de ser frustrante que el hito de clasificarse para la Challengue Cup al final se pueda quedar en nada por falta de apoyo...

–Pues sí. Es verdad que el logro fue en la última jornada y esto nos ha dado menos margen, aunque el trabajo de captación se lleva haciendo desde hace meses. Es mucho mejor que todo el peso no recaiga sobre Manolo Rincón (el presidente del principal patrocinador, Clínicas Rincón). Las empresas buscan su rentabilidad y es respetable. El que me dice que no por lo menos nos ha escuchado y nos ha conocido, pero también es verdad que es interesante que el nombre de una firma salga por Europa.

«¿Por qué no podemos tener ese apoyo? El presupuesto no es desorbitado»

–¿No cree que no sólo debe pensarse en una rentabilidad puramente económica, sino también social?

–Sí. Cuesta mucho romper la barrera. Yo sé que cuando las empresas nos conocen bien nos ayudan. Manolo Rincón ya nos estuvo siguiendo mucho tiempo. Al principio se peleaba con nosotros porque le quitábamos a su equipo de baloncesto horas de pabellón en Carranque, pero por la forma en que defendimos lo nuestro se interesó y le gustó. Él hizo posible que saliésemos en División de Honor. Es importante tocar la puerta ‘a través de’. Una persona de confianza es la que te puede abrir el camino, no un contacto en frío. Hemos hecho un trabajo de captación amplio y el resultado es muy bajo.

–¿Qué fórmula de patrocinio tienen pensado para quien llegue?

–Nosotros tenemos ya un patrocinio principal, pero puede haber nuevas empresas colaboradoras.Se puede compartir el nombre en la camiseta, aparecer en ‘photocalls’, lonas, redes sociales... Depende de la cantidad que se aporte. Además, para nosotros no se trata sólo de llevar el nombre; es preocuparse por él y buscar un retorno.

–Usted no está por la labor de arriesgar, de una huida hacia adelante inscribiéndose sin tener aseguradas algunas partidas.

–No. Y eso que el presupuesto depende del sorteo (en la Challengue Cup, torneo con 32 equipos y eliminatorias directas desde dieciseisavos), porque no es lo mismo un rival de Portugal que si nos toca de Turquía o Rusia. No nos podemos arriesgar. Tienes que tener un respaldo. Una previsión al alza. Y a la plantilla hay que darle también un punto más de calidad.

«¿Quién le da continuidad al club? Para mí sería muy fácil irme, pero quiero que las niñas también vivan lo que yo he vivido»

–La pasada campaña el Bera Bera fue a la Champions (y, rebotado, a la EHF Cup), y el Zuazo, el Alcobendas, el Guardés y el Rocasa, a la Challengue Cup. Ninguno renunció...

–Sí, sería una pena que lo hiciéramos. A nosotras lo que nos cansa es que se trabaje y no se tenga este apoyo. Pero no ahora, sino desde años atrás.Siempre nos esforzamos por lograr patrocinadores o incluso una mejor campaña de abonos, que aporte dinero. Aquí cuesta atraer público a la grada, y menos en un pueblo. Lo notamos. En cambio, en la Copa de la Reina siempre llenamos, y estoy convencida de que en la Challengue Cup también lo lograríamos.

–Entonces, ¿a día de hoy es optimista o lo ve crudo cara a que debuten en Europa?

–Yo siempre soy optimista. Tienes que pensar en positivo, en un puesto como el mío. Pero es cierto que el paso del tiempo te va cansando. Dije cuando nos clasificamos que confío mucho en la ciudad de Málaga. Estamos en lo máximo, en Europa. Somos el único club de balonmano andaluz ahí. Es un orgullo. Nuestro entrenador, Diego Carrasco, siempre lo reclamó. ¿Por qué nosotras no podemos tener ese apoyo? El presupuesto no es desorbitado. Como te pongas a darle vueltas al tema es cuando tiras la toalla.

–Y parece claro que es una cuestión de empresas, no tanto achacable a las instituciones, ¿verdad?

–Así es. Doy las gracias a las instituciones. Recibo continuamente llamadas de ellas y nos arropan, se preocupan, quieren que el proyecto salga adelante. Este año nos han ayudado más incluso. A las instituciones y Manolo Rincón no se les puede pedir más. Luego, yo no puedo llegar a todas las empresas, pero quizás algunas instituciones tienen más cercanía con ellas.

–La planificación deportiva, ¿también depende de saber si juegan en Europa?

–Sí, la tenemos perfilada, pero en algunos puestos depende de si se da la apuesta por Europa para darle más calidad. No vamos sólo por participar.También hay que pensar en una continuidad. No nos podemos hipotecar cara al futuro. Hay que tener un club sano.

–¿Cómo ha sido esa transición de jugadora a dirigente, casi de un día para otro?

–Ya en los últimos años quería retirarme, pero las compañeras me han animado mucho. Es verdad que como jugadora sabía que no podía aportar ya mucho en la cancha, pero sí como veterana y como apoyo. Tampoco teníamos una plantilla tan amplia. La verdad es que aún me siento como jugadora, no presidenta. Los que estamos aquí es por amor al arte. Carmen hizo un esfuerzo para que esto siguiera. Yo le debo mucho, y si ella no hubiese existido, yo no sería la persona que soy. Las amistades que tengo se las debo al balonmano. ¿Quién le da continuidad a este club? Para mí sería muy fácil irme, pero también quiero que las niñas sigan practicando deporte y que vivan lo que yo he vivido. Pero sí, a veces es muy ingrato este trabajo, el tener que mendigar.