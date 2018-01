Fuera de peligro Vakov y De Plus, hospitalizados tras ser arrollados por un camión La vida de los ciclistas del Quick-Step sus vidas no corren peligro tras un suceso que se produjo mientras entrenaban en una carretera de Sudáfrica AFP / COLPISA París Viernes, 26 enero 2018, 18:21

Dos ciclistas del Quick-Step, el belga Laurens De Plus y el checo Petr Vakov, fueron arrollados por un camión mientras entrenaban en una carretera en Sudáfrica, pero sus vidas no corren peligro, anunció este viernes la formación. Los dos corredores están fuera de peligro pero siguen hospitalizados. Vakoc, de 25 años, sufre fracturas en varias vértebras y necesitará una intervención quirúrgica, señaló su equipo. De Plus, de 22 años, sufre contusiones menores en un pulmón y en el hígado, y debería poder salir del hospital en unos días, precisó Quick-Step.

El belga Laurens De Plus y el checo Petr Vakov

El luxemburgués Bob Jungels, que se entrenaba con ellos, precisó las circunstancias del accidente: «No vi al camión venir por detrás pero debió tirarlos con el retrovisor izquierdo o con la parte izquierda. Corrí hacia ellos y vi que estaban heridos, por lo que no quise moverlos. Una mujer que estaba al borde de la carretera vino a ayudarnos. Llamó a la ambulancia mientras que nuestro entrenador Koen (Pelgrim) y yo hablábamos con ellos».

Las dos últimas temporadas han estado marcadas por varios accidentes de circulación en el que se han visto afectados corredores profesionales durante sus entrenamientos. El más grave fue el choque que provocó la muerte del italiano Michele Scarponi, cerca de su casa, en abril.