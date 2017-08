Úrsula Ruiz se arruga en el peso Miércoles, 9 agosto 2017, 00:09

Por primera vez España enviaba dos lanzadoras de peso a un campeonato mundial al aire libre, y no pudieron estar a la altura de sus marcas de esta temporada. Úrsula Ruiz y María Belén Toimil quedaron eliminadas en la semifinal del lanzamiento de peso. La murciana Ruiz hizo un único lanzamiento válido con unos paupérrimos 16.20, más de dos metros por detrás de su recién estrenado récord. La pupila de todo un Manolo Martínez afirmó tras la competición que «tanto he querido darle que he ido para atrás», recordando que ésta ha sido para ella una temporada de cambios. «Me pudieron un poco los nervios, pero es una experiencia más de la que aprender», decía la joven gallega Belén Toimil que, en el año en el que ha terminado de explotar tras varios veranos amagando, se quedaba en unos tristes 16.38. Mala suerte también para los intereses españoles en los 200 metros con Estela García haciendo su peor registro de la temporada (23.78 segundos) víctima de un constipado después de pasar la noche tosiendo y pidiendo auxilio a los servicios médicos.