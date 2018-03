BALONCESTO Unicaja, campeón del primer Torneo Cadete '03 El equipo de Unicaja recoge el trofeo tras ganar al Andújar. :: / SUR F. M. MÁLAGA. Viernes, 23 marzo 2018, 00:03

El equipo cadete de primer año de la cantera de Unicaja de Málaga se proclamó el pasado domingo campeón de la primera edición del Torneo Cadete 2003 que se disputó desde el viernes en Alhaurín de la Torre. Los pabellones Blas Infante y El Limón fueron los escenarios en los que se desarrolló la competición, que disputaron equipos sub-15, una categoría que no contaba con un campeonato propio. El torneo reunió a un total de 14 equipos procedentes de las provincias de Málaga, Almería, Granada y Jaén: C. B. Almería, C. B. Novaschool, C. B. Alhaurín de la Torre -club organizador junto al Área de Deportes del ayuntamiento de la localidad-, C. B. Andújar, C. B. El Palo, C. B. Benalmádena, C. B. Mijas, Cordobasket C. D., Unicaja, C.A. B. Estepona, Fundación C. B. Granada, C. B. Marbella, C. B. Miramar Torremolinos y Adesa Salesianos.

Unicaja ganó sus dos encuentros de la fase de grupos ante Cordobasket (57-52) y Estepona (41-58), y resolvió con facilidad su cruce contra el Fundación C. B. Granada por 53-34. La final del domingo le enfrentó al Andújar, al que también venció por 67-73. El equipo anfitrión, el Alhaurín de la Torre, subió al podio tras vencer al Fundación por 73-45 en el partido por el tercer y cuarto puesto. Además, su jugador Valen Robles fue el campeón del concurso de triples, en el que se impuso a otros 23 participantes.