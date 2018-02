El Trocadero Marbella vuelve a jugar en casa un mes después El equipo marbellí confía en repetir la gran actuación de la primera vuelta. :: j. r. El club aprovecha el choque contra el Liceo Francés para promocionar una rifa ante la difícil situación económica JULIO RODRÍGUEZ Domingo, 18 febrero 2018, 01:01

marbella. Ganas de rugby, de fiesta y de cooperar en la delicada situación económica del Trocadero Marbella. Los costasoleños reciben hoy, a las 13.30 horas, al Liceo Francés tras cuatro semanas sin disfrutar del primer equipo en el Bahia's Park. El objetivo no es otro que retomar el pulso a la Liga Nacional B en su grupo C. El parón en la competición la pasada semana ha servido para reajustar piezas, mejorar la actitud y recuperar la identidad de aquel equipo que deslumbró al comienzo de la temporada coqueteando con las dos primeras plazas. La abultada derrota en la última jornada contra el Complutense Cisneros por 40-5 ya es historia. Jugadores y cuerpo técnico están convencidos de que no se repetirá la imagen de Madrid.

Octavos en un grupo de doce equipos, los marbellíes no se resignan a las medianías y esperan lograr una victoria revitalizadora contra el tercero de la Liga. El entrenador, Salvador Almeida, agradece la semana de asueto para reordenar ideas y recuperar la moral tras el último tropiezo. «El partido nos servirá para olvidarnos del fiasco de Madrid, del frío y del juego. Ahora el equipo está muy motivado y preparado para competir a mejor nivel», aseguró. El Liceo Francés es tercero y sólo ha perdido tres partidos en 17 jornadas. Sin embargo, el preparador marbellí sabe que su quince saldrá sin complejos. «En su casa los tuteamos, sólo perdimos por cuatro puntos y ellos acabaron pidiendo la hora», recordó. El cuerpo técnico recupera a Alan Sarco, Manuel Paniagua y al capitán Lucas Bianchi para reforzar el equipo y reducir el impacto de las ausencias del centro Marín Quiroga y del segunda línea Lucas Ballestrín.

El Trocadero Marbella prepara una gran fiesta, como es habitual en cada compromiso del primer equipo en el Bahia's Park. El club aprovechará esta cita para promocionar una generosa rifa con 50 regalos de patrocinadores, colaboradores y amigos de la entidad que apoyan la función formativa de la cantera y el presupuesto del conjunto sénior. Ante la difícil situación para cubrir todos los gastos, la directiva decidió organizar un sorteo que cuenta con los obsequios más variados: noches de hotel, vales para 'spa', almuerzos en restaurantes de primer nivel, masajes, lotes de quesos, vinos, 'tablets' y un largo etcétera que transmite el club a través de sus redes sociales. La rifa se desarrollará ante notario el 4 de marzo, ante el CRC Pozuelo.