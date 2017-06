Fútbol femenino El sueño de Beatriz: subir a la élite Beatriz Torres Corral acude a la cita con una nota muy alta. / SUR La colegiada malagueña Torres Corral aspira al ascenso a la élite del fútbol femenino SERGIO CORTÉS Jueves, 15 junio 2017, 00:16

Hace poco el arbitraje malagueño despedía a uno de sus grandes pioneros, José Navarrete Antiñolo, el primer árbitro que llegó a la élite, en 1970. Casi cuatro décadas después, Beatriz Torres Corral también busca entrar en la historia del fútbol malagueño. El próximo fin de semana, en Las Rozas, se juega en un curso de ascenso convertirse en la primera colegiada malagueña en la máxima categoría del fútbol femenino.

En apenas cinco años Beatriz Torres se ha convertido en una firme aspirante no ya sólo a estar en la élite, sino incluso a la consecución de cotas más altas. Porque con sólo 22 años ya es la árbitra que dirige partidos más importantes en Andalucía a nivel masculino; en concreto, en la División de Honor sénior, el paso previo a la Tercera División (lo que en su día era la Regional Preferente y después, hasta el comienzo de esta última temporada, la Primera Andaluza). No debe descartarse que dentro de no mucho pueda llegar a la internacionalidad, un rango que han tenido en Málaga sólo dos colegiados (Antonio Martín Navarrete y Antonio Jesús López Nieto), así como cuatro asistentes (Francisco Álvarez de la Cruz, Victoriano Giráldez Carrasco, Jesús Calvo Guadamuro y, en la actualidad y a un grandísimo nivel, el torremolinense Diego Barbero Sevilla).

No es extraño, por consiguiente, que a Beatriz Torres se le considere una de las grandes promesas del arbitraje nacional. Precisamente desde la próxima temporada la Primera División femenina, patrocinada por Iberdrola, pasará a ser dirigida exclusivamente por mujeres. De ser así, compaginaría su labor arbitral entre la División de Honor sénior, una categoría en la que se ha curtido suficientemente con partidos de tremenda dificultad, y la máxima categoría del fútbol femenino.

Sus opciones

¿Cuáles son las opciones de Beatriz Torres? Desde luego el nivel que se espera en el curso de ascenso este próximo fin de semana en Las Rozas es alto, porque cada Territorial se ha volcado en que los controles físico-técnicos fueran exigentes por la referida circunstancia de que la Primera División femenina contará exclusivamente con mujeres como árbitro. Sólo en Andalucía son ocho las aspirantes, aunque la árbitra del barrio de Huelin acude con una nota muy alta, lo que alimenta el optimismo en la delegación malagueña del Comité Andaluz de Árbitros. No se esperan sorpresas negativas en los exámenes, así que la clave puede residir en las pruebas físicas, aunque en las realizadas en la Comunidad (que se antojan más difíciles incluso que las previstas el próximo fin de semana) la malagueña estuvo a un gran nivel.

Es el gran sueño de Beatriz Torres Corral. Pero no sólo en su trayectoria arbitral va camino de abrir puertas insospechadas en el arbitraje malagueño. Además, a sus 22 años, está a punto de concluir la carrera de Enfermería. Sin duda, 2017 puede ser un año redondo la colegiada de Huelin.