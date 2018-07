Sole López, capitana del Rincón Fertilidad: «Estamos muy ilusionadas por volver a competir en Europa» La jugadora malagueña lamentó que el Mavi no haya podido competir por falta del apoyo de patrocinadores CARLOS J. MARTÍNEZ Miércoles, 4 julio 2018, 19:54

Llegan las primeras reacciones tras la noticia de que el Rincón Fertilidad regresará a la Challenge Cup la próxima temporada. La capitana del equipo, Sole López, afirmó: «Estamos muy ilusionadas por volver a competir en Europa, el año pasado ya nos gustó bastante y tenemos el reto de igualar o superar el papel que hicimos el año pasado, que fue histórico para el club«. Además, la jugadora malagueña quiso animar a la afición a que vuelvan a demostrar su apoyo al club: «Queremos que la repercusión sea como el año pasado o más, que la gente se vuelque ya que lo notamos mucho«.

El club consigue la plaza tras la renuncia del Mavi Nuevas Tecnologías, que no ha logrado el apoyo de los patrocinadores para conseguir el presupuesto necesario, igual que el Aula Valladolid que era el siguiente equipo en la clasificación. Sole López se acordó del conjunto asturiano: «La parte fea es que Mavi no haya podido conseguirlo y por ello nosotras tenemos la oportunidad. La verdad es que es una pena que no hayan tenido ese apoyo para competir en Europa y les mando mucha fuerza«.