Sjöstrom bate la plusmarca mundial de 100 libre EFE Lunes, 24 julio 2017, 00:24

budapest (hungría). La sueca Sarah Sjöstrom se convirtió ayer en la primera mujer en bajar de los 52 segundos en los 100 libre y batió el récord del hectómetro (51.71) durante la primera posta del relevo 4x100 libre de los Mundiales de Budapest. Sjöstrom, que en la sesión de tarde había ganado con suficiencia su semifinal de los 100 mariposa, hizo el primer relevo del 4x100 de su país en la final en la que Suecia finalizó en cuarta posición. El anterior récord estaba en posesión de la australiana Cate Campbell, que en julio de 2016 había nadado la distancia en 52.06.

Por otro lado, Mireia Belmonte gastó dos de las seis balas que tenía en este Mundial en apenas tres cuartos de hora, en los que nadó y se quedó fuera en los 200 estilos (2:13.82) y los 400 libre (4:09.55). Antes de las 10.30 horas saltó para nadar el 200 estilos y antes de las 11.15 dio cuenta de los 400 libre. Ni en una prueba ni en la otra dio lo mejor de sí misma. Belmonte admitió sentirse «un poco rara» con este inicio de campeonato, pero espera salir a flote hoy, en las series de los 1.500.

«Será mucho mejor, porque hoy no me sentido nada bien», dijo una lacónica Belmonte, que no quiso extraer conclusiones de lo ocurrido: «Solo espero que vaya bien mañana y ya está».