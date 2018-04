La sirena Michelle rompe el muro

Como muchos niños, Michelle se acercó al mundo de la natación por recomendación médica, porque tenía problemas de espalda. Apenas tenía siete años y ni se podía imaginar que la piscina le iba a dar tantas alegrías durante el resto de su vida. Aunque el agua le gustaba, al principio no le fue bien, porque empezó a entrenarse en un club convencional y no llegó a integrarse bien con el resto de niños, ya que se sentía desplazada. Incluso estuvo a punto de dejar la natación. Aunque empezó a hablar muy tarde y tenía problemas de comunicación, entonces aún no tenía reconocida su discapacidad. Fue a los 14 años, cuando empezó a trabajar en un club especializado en deporte adaptado (el Ademi Tenerife), cuando todo cambió. Hasta el punto en que se convirtió en una de las mejores nadadoras del mundo.

Jessica Vall toca la campana tras su récord nacional / F. Silva

La historia de Michelle Alonso, apodada la 'sirenita de Canarias', centró ayer todas las miradas en el Campeonato de España AstralPool Open de Primavera 2018 que se celebra en Málaga hasta el próximo miércoles. La tinerfeña de 24 años se convirtió ayer en la primera nadadora con discapacidad intelectual –tiene un 37 % de discapacidad– en participar en un Absoluto nacional de natación, rompiendo una barrera que la ha convertido en un estandarte de la inclusión en el mundo del deporte. La doble medallista paralímpica (oro en Londres 2012 y en Río 2016 en 100 braza) compitió a gran nivel contra las nadadoras absolutas.

«Es bueno poder contar que una chica con discapacidad ha llegado hasta aquí luchando»

En la primera eliminatoria logró su mejor marca personal en 50 metros braza (33.55), en la misma serie en la que Jessica Vall batía el récord de España (31.10). Por la tarde, en semifinales, se quedó muy cerca de la final con 33.61. «Estoy muy contenta con el resultado. No me esperaba pasar a la semifinal, me hubiera gustado estar en la final, lo he intentado, he sufrido... Me siento orgullosa de haber llegado aquí», aseguró ayer a este periódico tras su participación en la semifinal.

Una más

Algo abrumada por la relevancia de su concurso en el Campeonato de España, la nadadora contaba sus sensaciones algo nerviosa: «No ha parado de sonar el móvil en todo el día, entre entrevistas, menciones en las redes sociales... Eso es bueno, poder contar que una chica con discapacidad ha llegado hasta aquí luchando», comentaba. No era la primera vez que la nadadora del Ademi Tenerife lograba la mínima para estar en un Nacional absoluto, pero siempre le había coincidido con los Juegos Paralímpicos o con campeonatos de Europa y hasta ahora no había podido participar.

Ella se sintió una más entre los participantes: «Sólo he notado la diferencia en el calentamiento. Me chocaba cada dos por tres con los otros nadadores, me tocaban los pies... Con las compañeras no me he sentido distinta. Incluso con Jessica Vall me he sentido como una amiga, y eso que no nos conocemos mucho», explicaba.

José Luis Guadalupe, su entrenador desde que entró en el Ademi Tenerife, es una de las personas que mejor conoce a la nadadora. «En las personas con discapacidad hay que trabajar mucho el control de ritmo, por eso las pruebas paralímpicas son a partir de 100 metros. A Michelle le viene bien esta prueba de 50 metros que ha nadado hoy porque es muy explosiva, pero le viene mal en el aspecto de que no controla bien, se acelera mucho, le cuesta más en los aspectos técnicos. Por ejemplo, contar las brazadas en un largo es algo que tienen mecanizado todos los nadadores y ella no», explica. «Michelle no tiene rivales a nivel nacional, esto es una gran lección para ella. Es importante que la Federación Española haga lo que hacen en otros países con los deportistas paralímpicos, que haya inclusión; es decir, abrir estos campeonatos a los paralímpicos de nivel. Con Michelle se ha dado un primer paso. Que esto sea noticia hoy pero que lo sea mañana», comenta el entrenador.

Dos récords de España

Ayer se batieron dos récords de España en un Inacua con las gradas llenas. Jessica Vall (CN Sant Andreu) rompió el récord en 50 metros braza que tenía Conchi Badillo desde Pescara 2009 y lo dejó en 31.10 en la primera prueba del Campeonato de España. Por la tarde, Lidon Muñoz (CN Sant Andreu) volvió a hacer sonar la campana, en este caso en los 100 metros libre. Con 54.48 hizo una carrera espectacular para destrozar la marca de 54.85 de Fátima Gallardo en Berlín 2014. «Me he notado fuerte, muy potente en todo momento, como controlando la prueba. He tenido un final muy bueno y eso me ha permitido esta buena marca», comentaba Muñoz.

Mireia Belmonte, la gran estrella de los campeonatos, logró el oro en los 800 libre con mínima europea y fue tercera en 200 mariposa.