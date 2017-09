Encuentro Banco Sabadell Nadal: «Yo no entiendo una España sin Cataluña y una Cataluña sin España» Ñito Salas Sobre el conflicto ha dicho que «es el momento de intentar poner cordura y sentarse a hablar» SUR Martes, 19 septiembre 2017, 20:30

El tenista Rafa Nadal, actual número uno del ránking de la ATP, Rafael Nadal, insistió este martes sobre la situación de Cataluña que él quiere «a los catalanes» y que no entiende «una España sin Cataluña y una Cataluña sin España». El mallorquín, que participó en el encuentro 'Más respuestas inmediatas' organizado por el Banco Sabadell en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, subrayó que la situación entre ambas partes ha llegado a un punto «de tal crispación que todo se ha convertido en un follón y no se puede decir nada porque todo se malinterpreta».

El mallorquín ha asegurado que «es el momento de intentar poner cordura desde ambos lados, sentarse a hablar y llegar a puntos de entendimiento». «Se ha llegado a una situación preocupante para el país», explica. El tenista, quien ha dicho sentirse «muy balear y muy español», ha lamentado: «Todo se radicaliza de cierto manera que tiene difícil solución. Yo desde mi humilde punto de vista lo que desearía más es que, de alguna manera, se solucionaran las cosas y que ni desde Cataluña se sintieran tan despreciados por España ni que desde España sintieran que desde Cataluña se desprecia a España».

«Las cosas parecen imposibles pero ojalá sea imposible hasta que se haya hecho y que sea por el bien común porque entiendo que juntos somos mejores», ha sentenciado el tenista. «No sé si es que no la entiendo una Cataluña sin España o es que no me gustaría verla», ha añadido.

En lo deportivo, Rafael Nadal, aseguró este martes en Málaga que su objetivo «ahora es ser feliz jugando» y no lesionarse. «Para mí ser número uno no tiene ninguna influencia, es un logro más que te hace ilusión. Lo veo como una recompensa a una trayectoria. No me siento mejor siendo uno o dos. Mis sensaciones internas no me hacen pensar en eso antes del partido, solo pienso qué tengo que hacer para ganar a mi rival», afirmó el tenista balear.